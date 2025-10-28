नारी डेस्क : सर्दियों में गरमागरम सूप पीना न केवल शरीर को गर्म रखता है बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। अगर आप कुछ हेल्दी, टेस्टी और नॉन-स्टिक फूड बनाना चाहते हैं तो डम्पलिंग सूप आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें ताजगी भरी सब्जियां, हल्का मसाला और कुरकुरे डम्पलिंग्स का मज़ा एक साथ मिलता है।

Servings - 6

सामग्री (Ingredients)

तेल – 1 टेबलस्पून

प्याज – 50 ग्राम

अदरक-लहसुन का पेस्ट – 1 टीस्पून

लाल शिमला मिर्च – 40 ग्राम

हरी शिमला मिर्च – 50 ग्राम

गाजर – 60 ग्राम

पत्ता गोभी – 50 ग्राम

नमक – 1/4 टीस्पून

काली मिर्च – 1/4 टीस्पून

मैदा का आटा – 160 ग्राम

मैदा – 1 टेबलस्पून (डस्टिंग के लिए)

तेल – 2 टेबलस्पून (फ्राइंग के लिए)

तेल – 1 टेबलस्पून (सूप के लिए)

गाजर – 40 ग्राम

पत्ता गोभी – 50 ग्राम

हरी प्याज़ (स्प्रिंग) – 2 टेबलस्पून

वेजिटेबल ब्रोथ – 1 लीटर

सोया सॉस – 1 टीस्पून

पालक – 8 ग्राम

चिल्ली ऑयल – 1 टेबलस्पून (सूप में)

चिल्ली ऑयल – सजावट के लिए

विधि (Preparation)

1. एक पैन में 1 टेबलस्पून तेल गर्म करें, इसमें 50 ग्राम प्याज और 1 टीस्पून अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें। 2-3 मिनट तक भूनें जब तक खुशबू न आए।

2. अब इसमें 40 ग्राम लाल शिमला मिर्च, 50 ग्राम हरी शिमला मिर्च, 60 ग्राम गाजर, 50 ग्राम पत्ता गोभी, 1/4 टीस्पून नमक और काली मिर्च डालें। 2-3 मिनट तक अच्छे से मिलाकर पकाएं।

3. मिश्रण को आंच से हटा कर लगभग 15 मिनट ठंडा होने दें।

4. आटे का एक छोटा हिस्सा लें, मैदा में डस्ट करें और बेलन से बेलें।

5. ठंडे सब्जियों का मिश्रण बीच में डालें, मोड़कर डम्पलिंग का आकार दें।

6. एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल गर्म करें। तैयार डम्पलिंग्स को हल्का फ्राई करें जब तक यह सुनहरे भूरे न हो जाएं। अतिरिक्त तेल सोखने के लिए पेपर टॉवल पर निकालें।

7. एक अलग पैन में 1 टेबलस्पून तेल गर्म करें। इसमें 40 ग्राम गाजर, 50 ग्राम पत्ता गोभी और 2 टेबलस्पून हरी प्याज़ डालें। 2-3 मिनट तक भूनें।

8. अब इसमें 1 लीटर वेजिटेबल ब्रोथ और 1 टीस्पून सोया सॉस डालें। अच्छे से मिलाएं और उबाल लें।

9. भुने हुए डम्पलिंग्स और 8 ग्राम पालक डालें। 1-2 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं।

10. 1 टेबलस्पून चिल्ली ऑयल डालें, अच्छी तरह मिलाएं और आंच से हटा दें।

11. सूप को सर्विंग बाउल में डालें और चिल्ली ऑयल से सजाएं।

12. गरम-गरम परोसें।

