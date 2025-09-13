दाल में नहीं लगेगा कीड़ा, जानिए 6 घरेलू तरीके जो एक साल तक रखेंगे दाल को सुरक्षित

नारी डेस्क : मानसून का मौसम आते ही दाल और गेहूं के आटे को कीड़ों से बचाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। नमी और गर्मी के कारण अक्सर दाल में कीड़े लग जाते हैं, जिससे दाल खराब हो जाती है और हमारी मेहनत और पैसा भी बेकार चला जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए 6 आसान और असरदार घरेलू उपाय हैं, जिनकी मदद से आप अपनी दालों को कीड़ों और घुन से लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं।

हवाबंद कंटेनर और साफ-सफाई

दाल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहला और जरूरी कदम है सही कंटेनर का चयन करना। इसके लिए हमेशा सूखे और एयरटाइट कंटेनर का इस्तेमाल करें। दाल को कंटेनर में भरने से पहले उसे धूप में अच्छे से सुखाएं और छान लें, ताकि किसी भी प्रकार की नमी या गंदगी न रहे। क्योंकि नमी ही दाल में कीड़ों के पनपने का मुख्य कारण होती है, इसलिए यह कदम दाल को कीड़ों से बचाने में सबसे प्रभावी तरीका है।

सरसों के तेल का इस्तेमाल

चने की दाल को कीड़ों से बचाने का एक असरदार तरीका है सरसों के तेल का इस्तेमाल। इसके लिए दाल को एक बाउल में निकालें और उसमें एक चम्मच सरसों का तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद दाल को एयरटाइट कंटेनर में भर दें। तेल की यह पतली परत दाल पर एक तरह का सुरक्षा कवच बनाती है, जो कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है।

कसूरी मेथी की पोटली

काले चने, काबुली चना या राजमा जैसी दालों को कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल बहुत कारगर है। इसके लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी को पतले कपड़े में रखकर पोटली बना लें। इस पोटली को दाल वाले कंटेनर में डालकर ढक्कन बंद कर दें। कसूरी मेथी की तीखी खुशबू कीड़ों को दाल से दूर रखती है और दाल को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखती है।

हींग का जादू

मसूर और अन्य दालों में कीड़ों को रोकने का एक असरदार तरीका है हींग का इस्तेमाल। इसके लिए थोड़ी हींग को कपड़े में रखकर छोटी पोटली बना लें और इसे दाल के कंटेनर में रख दें। हींग की तेज गंध कीड़ों को आकर्षित नहीं होने देती और साथ ही दाल का स्वाद भी बिलकुल नहीं बदलता, जिससे दाल लंबे समय तक सुरक्षित रहती है।

तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च

हरी मूंग और अन्य दालों को कीड़ों से बचाने के लिए तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत प्रभावी है। इसके लिए दाल के कंटेनर में कुछ तेज पत्ते और 2-3 सूखी लाल मिर्च डाल दें। तेज पत्ता और लाल मिर्च की प्राकृतिक गंध और गुण कीड़ों को दूर रखते हैं और दाल को लंबे समय तक सुरक्षित बनाए रखते हैं।

हल्दी और नमक

किसी भी प्रकार की दाल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हल्दी और नमक का इस्तेमाल बहुत कारगर है। इसके लिए दाल को कंटेनर में भरने से पहले उसमें एक चुटकी हल्दी और थोड़ा सा नमक मिलाएं। हल्दी में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण और नमक की नमी सोखने की क्षमता कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है और दाल को ताजा बनाए रखती है।

मानसून के मौसम में दाल और अन्य दालों को कीड़ों और घुन से बचाने के लिए ये 6 घरेलू उपाय बेहद प्रभावी हैं। सबसे जरूरी है सही कंटेनर का इस्तेमाल और साफ-सफाई। इसके अलावा, सरसों का तेल, कसूरी मेथी, हींग, तेज पत्ता, लाल मिर्च, हल्दी और नमक जैसी प्राकृतिक चीजें दाल को कीड़ों से दूर रखने में मदद करती हैं। इन आसान और असरदार उपायों को अपनाकर आप अपनी दाल को 1 साल तक सुरक्षित और ताजा रख सकते हैं।

