  • Edited By Monika,
  • Updated: 09 Sep, 2025 07:10 PM
क्रिस्पी रोटी Sandwich

नारी डेस्क : अगर आप कुछ स्वादिष्ट, हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक की तलाश में हैं, तो यह क्रिस्पी रोटी सैंडविच आपके लिए परफेक्ट है। इसमें उबली हुई राजमा और लो फैट पनीर की टिक्की के साथ ताज़ा टमाटर, माइक्रोग्रीन और मोजरेला चीज का कॉम्बिनेशन इसे बनाता है स्वाद में लाजवाब और खाने में हल्का। यह न सिर्फ टेस्टी, बल्कि सात्विक और हेल्दी भी है। 

Servings - 5

सामग्री

उबली हुई लाल राजमा – 400 ग्राम

लो फैट पनीर – 120 ग्राम

लहसुन – 1 छोटा चम्मच

अदरक – 1 छोटा चम्मच

हरी मिर्च – 1 छोटा चम्मच

प्याज – 50 ग्राम

नमक – 1/4 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटा चम्मच

जीरा पाउडर – 1 छोटा चम्मच

चाट मसाला – 1 छोटा चम्मच

हरा धनिया – 2 बड़े चम्मच

तेल – 1 बड़ा चम्मच

रोटी – 5

हरी चटनी – 50 ग्राम

टमाटर के स्लाइस – 70 ग्राम

माइक्रोग्रीन – 2 बड़े चम्मच

मोजरेला चीज – 40 ग्राम

पैन ग्रीस करने के लिए तेल

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yum (@yum.recipe)

विधि

1. एक बर्तन में 400 ग्राम उबले हुए राजमा डालें और मैश करें।

2. इसमें 120 ग्राम लो फैट पनीर, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच हरी मिर्च, 50 ग्राम प्याज, 1/4 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला और 2 बड़े चम्मच हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

3. मिश्रण का एक हिस्सा लेकर टिक्की (पैटी) का आकार दें।

4. मध्यम आंच पर ग्रीस की हुई पैन गरम करें। टिक्की को पैन में रखें और 3–4 मिनट पकाएं। फिर पलटें और दोनों तरफ सुनहरा और क्रिस्पी होने तक पकाएं। पकाने के बाद इसे कागज पर निकालें।

5. एक रोटी लें और उस पर हरी चटनी समान रूप से फैलाएं। बीच में टिक्की रखें। ऊपर टमाटर स्लाइस, माइक्रोग्रीन और मोजरेला चीज डालें।

6. रोटी को धीरे-धीरे मोड़कर सैंडविच का आकार दें।

7. ग्रीस की हुई पैन में सैंडविच रखें और हर तरफ 2–3 मिनट या सुनहरा और क्रिस्पी होने तक पकाएं।

8. पैन से निकालकर काटकर सर्व करें।

9. गरमा-गरम क्रिस्पी रोटी सैंडविच का आनंद लें।

