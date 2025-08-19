26 AUGTUESDAY2025 2:40:01 PM
बला की खूबसूरत है क्रिकेटर युवराज सिंह की सौतली बहन, भाई की तरह ही है शानदार प्लेयर

नारी डेस्क: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह की पत्नी और बच्चों के बारे में तो हम सभी जानते हैं , लेकिन क्या आपको उनकी सौतेली बहन का मालूम है? बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि युवराज सिंह की एक बहन है भी जो टेनिस प्लेयर है। वह अक्सर अपने लग्जरी लाइफस्टाइल और खूबसूरती को लेकर  चर्चा में रहती हैं।

दरअसल युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह ने 2 शादियां की थीं। युवराज की मां शबनम से तलाक लेने के बाद उन्होंने पंजाबी एक्ट्रेस नीना बुंदेल से शादी की थी। नीना के  1 बेटा और 1 बेटी है, अमरजोत कौर उन्हीं की बेटी हैं और रिश्ते में युवराज की सौतेली बहन लगती हैं। वैसे दोनों भाई- बहन के बीच अच्छा बॉन्ड है, बई बार उन्हें एक साथ देखा गया है।

अब अमरजोत कौर उर्फ एमी बुंदेल का चयन इस साल एशिया पैसफिक पैडल कप (APPC 2025) के लिए किया गया है। जो इस साल अगस्त में मलेशिया के कुआलालंपुर में होना है। क्रिकेटर की छोटी बहन  का भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करना अपना आप में बेहद बड़ी बात है, ऐसे में लोगों की नजरें इस टूर्नामेंट पर टिकी हुई हैं। वहीं अमृतपाल कौर की बात करें तो उनका  स्टाइल और लुक्स किसी फिल्मी अभिनेत्री से कम नहीं हैं।

अमृतपाल कौर एक हाई-प्रोफाइल और लग्जरी लाइफ जीती हैं। वह अक्सर विदेश यात्राओं, पार्टीज़ और फैशन इवेंट्स में नज़र आती हैं। इंस्टाग्राम पर उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है। वह अपने खूबसूरत लुक्स और मॉडर्न ड्रेसिंग सेंस से फैंस को इंप्रेस करती हैं। वह कई मौकों पर भाई के साथ भी नज़र आती हैं, जिससे फैंस उनकी झलक पाने के लिए उत्सुक रहते हैं।कुल मिलाकर, युवराज सिंह की बहन अमृतपाल कौर सिर्फ एक क्रिकेटर की बहन नहीं हैं, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी, ग्लैमरस अंदाज़ और लग्जरी लाइफ के कारण सुर्ख़ियों में रहती हैं।
 

