कैरामेलाइज़्ड Onion पास्ता

नारी डेस्क : अगर आप पास्ता के शौकीन हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो यह कैरामेलाइज़्ड ऑनियन पास्ता आपके लिए परफेक्ट डिश है। प्याज को धीरे-धीरे रोस्ट करके उनका मीठा और गहरा फ्लेवर निकाला जाता है, जो पास्ता को एक रिच और क्रीमी टेस्ट देता है। यह डिश डिनर के लिए एकदम सही है और आपके मेहमानों को भी जरूर पसंद आएगी।
Servings - 3
सामग्री
पानी – 1 लीटर
नमक – 1 चम्मच
तेल – 1 बड़ा चम्मच
बो-टाई पास्ता – 200 ग्राम
पानी – 500 मिलीलीटर (पास्ता धोने के लिए)
ऑलिव ऑयल – 2 बड़े चम्मच
प्याज के रिंग – 300 ग्राम
पाप्रिका – 1 ½ बड़ा चम्मच
इटैलियन सीज़निंग – 1 छोटा चम्मच
सन-ड्राइड टोमैटो – 70 ग्राम
नमक – ½ छोटा चम्मच
सन-ड्राइड टोमैटो का तेल – 2 बड़े चम्मच
लहसुन की पूरी कलियां – 2
सूखा पार्सले – ½ छोटा चम्मच
बनाने की विधि
1. एक कड़ाही में 1 लीटर पानी लें। इसमें 1 चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच तेल डालें। अब 200 ग्राम बो-टाई पास्ता डालकर ढक दें और करीब 10 मिनट उबालें।
2. पास्ता पक जाने पर पानी छान लें और 500 मिलीलीटर पानी से धोकर अलग रख दें।
3. एक बेकिंग डिश में 300 ग्राम प्याज के रिंग, 1 ½ बड़ा चम्मच पाप्रिका, 1 छोटा चम्मच इटैलियन सीज़निंग, 70 ग्राम सन-ड्राइड टोमैटो और 2 बड़े चम्मच सन-ड्राइड टोमैटो का तेल डालें। सबको अच्छे से मिलाएं।
यें भी पढ़ें : पनीर निर्वाण
4. ऊपर से 2 पूरी लहसुन की कलियां रख दें। डिश को एल्युमिनियम फॉयल से ढक दें।
5. ओवन को 392°F (200°C) पर प्रीहीट करें और डिश को 1 घंटे तक बेक करें, जब तक प्याज हल्के सुनहरे न हो जाएं।
6. बेक होने के बाद डिश को बाहर निकालें और लहसुन को हल्का दबाकर उसका गूदा निकाल लें। इसमें उबला हुआ पास्ता और ½ छोटा चम्मच सूखा पार्सले डालें। सबको अच्छे से मिलाएं।
7. गरमा-गरम परोसें।
नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।
iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum