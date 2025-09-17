नारी डेस्क : पनीर निर्वाण एक खुशबूदार और स्वादिष्ट दक्षिण भारतीय रेसिपी है, जिसमें मसालेदार पनीर को नारियल दूध, कच्चे आम और करी पत्तों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है। यह डिश खास स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है। एकदम अनोखा और लाजवाब है।

Servings - 2

सामग्री

हल्दी – ¾ छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – ¾ छोटा चम्मच

काली मिर्च – ¼ छोटा चम्मच

नमक – ½ छोटा चम्मच

नींबू का रस – 1 बड़ा चम्मच

तेल – 1½ बड़ा चम्मच

करी पत्ते – 25-30

पनीर (ब्लॉक) – 200 ग्राम

तेल – 1 बड़ा चम्मच (तलने के लिए)

तेल – 1½ बड़ा चम्मच (ग्रेवी के लिए)

नारियल का दूध – 200 मिलीलीटर

हरी मिर्च (कटी हुई) – 1 बड़ा चम्मच

अदरक जुलिएन (पतले लंबे कटे) – 1½ बड़ा चम्मच

कच्चा आम (कद्दूकस या कटा हुआ) – 2 बड़ा चम्मच

काली मिर्च – ⅛ छोटा चम्मच

करी पत्ते – 15-18

केले का पत्ता – 1 (वैकल्पिक, लेकिन पारंपरिक स्वाद के लिए उपयोगी)

विधि

1. एक प्लेट में ¾ छोटा चम्मच हल्दी, ¾ छोटा चम्मच लाल मिर्च, ¼ छोटा चम्मच काली मिर्च, ½ छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 1½ बड़ा चम्मच तेल डालें। अच्छे से मिलाएं।

2. इसमें 25-30 करी पत्ते डालें और मसाले में अच्छे से मिला लें।

3. 200 ग्राम पनीर को दो मोटे चौकोर टुकड़ों में काट लें। इन्हें तैयार मसाले में अच्छी तरह लपेटें। 10–15 मिनट के लिए मेरिनेट होने दें।

4. एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें। मेरिनेट किया हुआ पनीर डालें और सभी तरफ से सुनहरा होने तक शैलो फ्राई करें। फिर पैन से निकालकर अलग रख दें।

5. एक और पैन में 1½ बड़ा चम्मच तेल गरम करें। उसमें एक केले का पत्ता रखें (अगर उपलब्ध हो)।

6. केले के पत्ते पर तला हुआ पनीर रखें। फिर इसमें 200 मिलीलीटर नारियल का दूध, 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च, 1½ बड़ा चम्मच अदरक जुलिएन, 2 बड़ा चम्मच कच्चा आम, ⅛ छोटा चम्मच काली मिर्च और 15-18 करी पत्ते डालें।

7. अब पैन को ढककर धीमी आंच पर 10 मिनट तक पकाएं।

8. पक जाने के बाद गैस बंद कर दें। तैयार पनीर निर्वाण को सर्विंग डिश में निकालें और ऊपर से थोड़ी ग्रेवी डालें।

9. गरमागरम परोसें और आनंद लें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum