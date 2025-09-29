नारी डेस्क : अगर आप चाय या स्नैक टाइम में कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना चाहते हैं तो कैरामेल तिल बादाम आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। इसमें बादाम की कुरकुराहट, तिल का खास स्वाद और कैरामेल की मिठास तीनों का शानदार मेल है। यह स्नैक न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि प्रोटीन, कैल्शियम और हेल्दी फैट से भरपूर होता है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए फायदेमंद है।

Servings - 2

सामग्री

बादाम – 80 ग्राम

पिसी हुई चीनी – 50 ग्राम

सफेद तिल – 40 ग्राम

विधि

1. एक पैन में 80 ग्राम बादाम डालकर 1 मिनट तक सूखा भून लें।

2. अब इसमें 50 ग्राम पिसी हुई चीनी डालें और चलाते रहें जब तक चीनी कैरामेलाइज़ न हो जाए।

3. गैस से उतारें और तुरंत इन्हें 40 ग्राम सफेद तिल वाले बाउल में डालकर अच्छी तरह मिला लें ताकि तिल हर बादाम पर अच्छी तरह चिपक जाए।

4. तैयार स्वादिष्ट कैरामेल तिल बादाम सर्व करें।

