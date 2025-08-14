19 AUGTUESDAY2025 11:42:41 AM
Viral Fever की निशानी है गला खराब-बदन दर्द और जिद्दी खांसी, देसी नुस्खों जो देंगे तुरंत आराम

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 14 Aug, 2025 06:21 PM
Viral Fever की निशानी है गला खराब-बदन दर्द और जिद्दी खांसी, देसी नुस्खों जो देंगे तुरंत आराम

नारी डेस्क : बरसाती मौसम में वायरल फलू का खतरा काफी बढ़ जाता है क्योंकि इस मौसम में शरीर जल्दी इंफेक्शन की चपेट में आता है। वायरल फीवर इस समय आम है जो कई दिनों तक मरीज को अपनी चपेट में रखता है। वायरल बुखार, जिसे अंग्रेजी में "Viral Fever" कहते हैं, एक सामान्य स्थिति है जो वायरस के संक्रमण के कारण होती है। यह किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकता है खासकर जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। वैसे तो 3 से 7 दिनों के बीच में मरीज को आराम मिल जाता है लेकिन कुछ मामलों मे इसे हलके में लेना गंभीर हो सकता है। चलिए वायरल फीवर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। 

वायरल फीवर होने के लक्षण

बुखार के साथ थकान और कमजोरी।
सिर और शरीर में दर्द।
नाक बहना, गले में खराश-खांसी और ठंड लगना।
उल्टी, जी मचलाना और दस्त होना।

वायरल बुखार के कारण (Causes of Viral Fever)

वायरल बुखार होने का मुख्य कारण फ्लू है इसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, कोविड-19 (COVID-19) या अन्य वायरल संक्रमण हो सकते हैं। इस मौसम में दूषित पानी, प्रूदषित हवा और मक्खी-मच्छरों के चलते इंफेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है।

वायरल बुखार का इलाज (Treatment of Viral Fever)

वायरल बुखार होने पर कमजोरी बहुत महसूस होती है इसलिए पर्याप्त आराम करना जरूरी है।
भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ पिएं।
डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां लें।

वायरल बुखार से बचाव 

हाथों को बार-बार धोएं।
भीड़भाड़ वाली जगहों से बचें।
स्वस्थ आहार लें।
टीकाकरण करवाएं।

वायरल बुखार में राहत देने वाले घरेलू उपाय

1. तुलसी का काढ़ा

सामग्री: तुलसी की 7-10 पत्तियां, 1 छोटा टुकड़ा अदरक, 4-5 काली मिर्च, पानी
विधि: सभी सामग्री को पानी में उबालें और छानकर दिन में 2-3 बार पिएं।
लाभ: रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और बुखार कम करने में मदद करता है।

2. गुनगुना पानी पीना

दिनभर गुनगुना पानी पीते रहें। यह शरीर को डिटॉक्स करता है और वायरस से लड़ने में मदद करता है।

3. हल्दी वाला दूध

विधि: एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर रात को पिएं।
लाभ: एंटीसेप्टिक और एंटीवायरल गुणों से युक्त, यह इम्यूनिटी को मजबूत करता है।

4. नींबू और शहद का पानी

विधि: एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और एक चम्मच शहद मिलाकर पिएं।

नोटः वायरल बुखार है तो बॉडी चेकअप जरूर करवाए। साथ ही कुछ घरेलू उपाय भी करें। अगर किसी चीज से आपको एलर्जी है तो कोई भी नुस्खा अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

