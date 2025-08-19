मांग टीका या माथा पट्टी पहनने को लेकर हैं कंफ्यूज?  तो इन हसीनाओं के ब्राइडल लुक्स से लें इंस्पिरेशन

नारी डेस्क: भारतीय शादियों में माथा पट्टी और मांग टीका दुल्हन के श्रृंगार का बेहद अहम हिस्सा होते हैं। ये न सिर्फ ब्राइडल लुक को रॉयल टच देते हैं बल्कि परंपरा और खूबसूरती का मेल भी दिखाते हैं। कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने अपनी शादी में अनोखे और आकर्षक माथा पट्टी व मांग टीका डिज़ाइन्स पहनकर लाखों ब्राइड्स के लिए इंस्पिरेशन दी है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी ही एक्ट्रेसेज के बारे में ।



अनुष्का शर्मा

अपनी टस्कनी वेडिंग में अनुष्का ने सब्यसाची का बेहद नाजुक और एलीगेंट मांग टीका पहना। यह उनके पेस्टल पिंक लहंगे के साथ परफेक्ट मैच कर रहा था और उनके लुक को मिनिमल और ग्रेसफुल बना रहा था।



दीपिका पादुकोण

दीपिका ने कोंकणी और सिंधी दोनों रिवाजों से शादी की। सिंधी वेडिंग में उन्होंने भारी भरकम मांग टीका और माथा पट्टी पहनी, जिससे उनका लुक बेहद रॉयल और ट्रेडिशनल नजर आया।



प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका ने अपनी हिंदू वेडिंग में गोल्डन और पर्ल से सजी बड़ी माथा पट्टी और मांग टीका कैरी किया। लाल सब्यसाची लहंगे के साथ ये ब्राइडल ज्वेलरी उनके लुक की शान बढ़ा रही थी।



कियारा आडवाणी

कियारा ने हल्के गुलाबी लहंगे के साथ डायमंड और एमराल्ड्स से सजी नाजुक मांग टीका पहना। उनका ब्राइडल लुक मिनिमल और मॉडर्न टच लिए हुए था।



आलिया भट्ट

आलिया ने अपनी शादी में मिनिमल ज्वेलरी चुनी थी। लेकिन उनका गोल्डन मांग टीका उनके आइवरी-गोल्ड लहंगे के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था।



कैटरीना कैफ

कैटरीना ने अपनी राजस्थान वेडिंग में खूबसूरत कुंदन माथा पट्टी और मांग टीका पहना। इस ज्वेलरी ने उनके लाल लहंगे को और भी रॉयल फील दिया।

आजकल की ब्राइड्स, इन एक्ट्रेसेज़ से इंस्पिरेशन लेकर अपने वेडिंग लुक के लिए मॉडर्न और ट्रेडिशनल डिज़ाइन्स का कॉम्बिनेशन चुन रही हैं।

