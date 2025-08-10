19 AUGTUESDAY2025 11:41:14 AM
ब्लड क्लॉट चुपचाप करता है हमला, ये 7 संकेत समझ लें वरना हो सकती है बड़ी मुश्किल

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 10 Aug, 2025 03:11 PM
नारी डेस्क:  रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट, खून की एक गांठ होती है जो खून को तरल से जेल जैसी अवस्था में बदल देता है। जब हमारे शरीर को चोट लगती है, तो ये थक्का खून को बहने से रोकने में मदद करता है और हमें बचाता है। लेकिन अगर यह थक्का शरीर की नसों के अंदर बन जाए, तो यह खून के प्रवाह को रोककर जानलेवा समस्या पैदा कर सकता है।

ब्लड क्लॉट क्यों होता है?

सामान्य स्थिति में हमारा खून शरीर के हर हिस्से में आसानी से बहता रहता है। लेकिन अगर नसों के अंदर थक्का बन जाए, तो इसे थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। ऐसे थक्के हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फेफड़ों की गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इसलिए ब्लड क्लॉट के लक्षणों को पहचानना बेहद जरूरी है।

ब्लड क्लॉट के 7 खतरे से भरे लक्षण जिन्हें नजरअंदाज न करें

बिना कारण अचानक खांसी आना

अगर आपको अचानक सूखी खांसी शुरू हो जाए जो सिरप से भी ठीक न हो, तो यह फेफड़ों में ब्लड क्लॉट यानी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का संकेत हो सकता है। कभी-कभी खांसी के साथ खून के निशान भी आ सकते हैं।

एक हाथ या पैर का ठंडा हो जाना

अगर किसी हाथ या पैर में खून का थक्का जम जाए तो वहां खून का प्रवाह कम हो सकता है। उस अंग में ठंडापन, सुन्नता या झुनझुनी महसूस हो सकती है।

आंखों में अचानक धुंधलापन

अगर आंखों को खून पहुंचाने वाली धमनियों में थक्का जम जाए, तो एक आंख अचानक धुंधली दिख सकती है या कुछ देर के लिए नजर बंद हो सकती है। यह छोटे स्ट्रोक का संकेत हो सकता है।

सांस लेने पर तेज दर्द या कंधे में तकलीफ

फेफड़ों में ब्लड क्लॉट होने पर गहरी सांस लेने पर तेज दर्द हो सकता है, जो कंधे या पीठ के ऊपरी हिस्से तक फैल सकता है। इसे मांसपेशियों के दर्द के तौर पर भी समझा जा सकता है।

एक पैर पर लालिमा, सूजन और खुजली

गहरी नसों में थक्का बनने पर उस जगह की त्वचा लाल, गर्म और सूजी हुई दिख सकती है, बिना किसी दाने के। यह आमतौर पर एक ही पैर में होता है।

अचानक जबड़े में दर्द या दबाव महसूस होना

दिल से जुड़ी समस्याओं का संकेत कभी-कभी जबड़े या गर्दन में दर्द या दबाव के रूप में भी हो सकता है, खासकर महिलाओं में।

घुटने के पीछे या कमर में सूजन

अगर घुटने के पीछे या पेल्विक क्षेत्र में सूजन और हल्का दर्द हो, तो यह डीप वेन थ्रोम्बोसिस (गहरी नसों में थक्का) का संकेत हो सकता है।

ब्लड क्लॉट से कैसे बचें?

शरीर में दर्द, सूजन या असामान्य लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ज्यादा देर तक एक जगह बैठे न रहें, खासकर लंबे सफर के दौरान। हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और नियमित व्यायाम करें। डॉक्टर के बताए अनुसार दवाइयों का सेवन करें।

ब्लड क्लॉट एक खतरनाक समस्या है, जो बिना किसी चेतावनी के जानलेवा बन सकती है। इसलिए ऊपर बताए गए 7 लक्षणों को नजरअंदाज न करें। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर इलाज से आपकी जान बचाई जा सकती है।  

