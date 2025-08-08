19 AUGTUESDAY2025 11:40:46 AM
पान के पत्ते से दूर करें चेहरे के जिद्दी Pimples, झड़ते बालों के लिए भी वरदान

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 08 Aug, 2025 05:23 PM
पान के पत्ते से दूर करें चेहरे के जिद्दी Pimples, झड़ते बालों के लिए भी वरदान

नारी डेस्क : पान का पत्ता आमतौर पर पूजा, पारंपरिक भोजन या माउथ फ्रेशनर के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पत्ते आपकी त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद हो सकते हैं?  जैसे कि जैसे पिंपल्स, रैशेज, खुजली या डार्क स्पॉट्स आजकल आम हो गई हैं। हालांकि इन समस्याओं से राहत पाने के लिए बहुत से केमिकल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ऐसे में पान का पत्ता एक नेचुरल और असरदार उपाय बन सकता है। यह एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और सूजन कम करने वाले गुणों से भरपूर होता है, जो त्वचा को साफ और हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है।

एक्ने से छुटकारा दिलाता है पान का पत्ता

अगर आप बार-बार होने वाले पिंपल्स और एक्ने से परेशान हैं, तो पान का पत्ता एक नेचुरल और असरदार उपाय हो सकता है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण त्वचा से हानिकारक बैक्टीरिया को हटाकर मुंहासों को कम करते हैं।

कैसे करें इस्तेमाल?

2-3 ताजे पान के पत्ते लें और उन्हें अच्छे से पीसकर पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर खासकर मुंहासों वाली जगहों पर लगाएं। जब यह पेस्ट सूख जाए, तो हल्के गुनगुने पानी से धो लें। हफ्ते में 2-3 बार इसका इस्तेमाल करने से पिंपल्स की समस्या धीरे-धीरे कम हो सकती है।

PunjabKesari

 झड़ते बालों से दिलाए राहत

बालों का झड़ना आज एक आम समस्या बन चुकी है, लेकिन आयुर्वेद में इसके लिए एक बेहद आसान और असरदार उपाय है। पान के पत्ते और नारियल तेल का मिश्रण बना कर लगाए। बता दे कि पान के पत्तों में मौजूद पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को मजबूती देते हैं, जबकि नारियल तेल स्कैल्प को पोषण देता है और ड्राइनेस को कम करता है।

 कैसे करें इस्तेमाल?

4–5 ताजे पान के पत्तों को पीस लें। इसमें 2-3 बड़े चम्मच नारियल तेल मिलाएं और हल्का गर्म कर लें। इस तेल को स्कैल्प पर अच्छे से मसाज करें। कम से कम 30 मिनट तक लगा रहने दें। फिर माइल्ड शैंपू से धो लें।

चेहरे पर निखार लाने वाला फेस पैक

अगर आप प्राकृतिक चीज़ों से स्किन केयर करना चाहती हैं, तो पान के पत्तों से बना फेस पैक आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। पान का पत्ता और मुल्तानी मिट्टी मिलाकर लगाएं। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा की गहराई से सफाई करते हैं और उसे ग्लोइंग बनाते हैं।

कैसे बनाएं फेस पैक ?

3-4 ताजे पान के पत्तों को पीसकर पेस्ट तैयार करें। इसमें 1-2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिलाएं। थोड़ा गुलाब जल मिलाकर स्मूथ पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर समान रूप से लगाएं और 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें।

शरीर की दुर्गंध दूर करने में भी असरदार

अगर आप शरीर से आने वाली दुर्गंध (Body Odor) से परेशान हैं, तो पान का पत्ता आपके लिए एक नेचुरल और असरदार समाधान हो सकता है। इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण पसीने में पनपने वाले बैक्टीरिया को मारते हैं, जो बदबू का मुख्य कारण होते हैं।

कैसे करें इस्तेमाल?

5–6 ताजे पान के पत्तों को हल्के गर्म पानी में डालें। इसे 30 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, ताकि पत्तों के गुण पानी में आ जाएं। फिर इस पानी से स्नान करें।

PunjabKesari

रेडनेस की समस्या को करता दूर

अगर आपकी त्वचा पर जलन, सूजन या रेडनेस की समस्या है, तो पान का पत्ता एक प्रभावी घरेलू उपाय साबित हो सकता है। इसमें मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण त्वचा को शांत करते हैं और रेडनेस को कम करने में मदद करते हैं।

 कैसे करें इस्तेमाल?

4–5 पान के पत्ते लें और उन्हें एक कप पानी में उबालें। जब पानी ठंडा हो जाए, तो इसे छान लें। कॉटन की मदद से इस पानी को रेडनेस वाले हिस्सों पर लगाएं या फेस वॉश की तरह पूरे चेहरे पर अप्लाई करें।

नोटः हमेशा उपयोग से पहले पैच टेस्ट करें। बहुत संवेदनशील त्वचा वाले डॉक्टर से सलाह लें। आंखों और कटे हुए स्थानों पर लगाने से बचें।पान का पत्ता एक घरेलू, सस्ता और प्राकृतिक स्किन केयर उपाय है। यह त्वचा को साफ, बैक्टीरिया-फ्री, फ्रेश और चमकदार बनाने में मदद करता है। अगर आप केमिकल-फ्री स्किन केयर ढूंढ रही हैं, तो पान का पत्ता ज़रूर अपनाएं।

