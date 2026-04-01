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झगड़े के बाद ऑटो चालक ने 4 साल के मासूम का पकड़कर जमीन पर पटका, देखें VIDEO

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 01 Apr, 2026 11:18 AM
झगड़े के बाद ऑटो चालक ने 4 साल के मासूम का पकड़कर जमीन पर पटका, देखें VIDEO

नारी डेस्क:  पालघर जिले के वसई में सोमवार रात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई, जिसमें एक ऑटो रिक्शा चालक और बच्चे के पिता के बीच मामूली कहासुनी ने अप्रिय मोड़ ले लिया। इस घटना में बच्चे को चोटें आईं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

मामूली कहासुनी का लिया बदला

पुलिस के अनुसार, चार साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ ऑटो रिक्शा के पास खेल रहा था, तभी चालक संदीप पवार ने बच्चे के साथ अनुचित व्यवहार किया। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे की हालत गंभीर है और उसे आईसीयू में रखा गया है। पुलिस अधिकारी बालकृष्ण घडीगांवकर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। संदीप पवार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है और घटना की जांच जारी है।

बच्चे को आईसीयू में किया भर्ती

बच्चे को सिर में गंभीर चोटें आईं और उसे मीरा रोड के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।  उन्होंने बताया कि उसे अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया है और उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। आरोपी पवार को बाद में गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

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इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है। पुलिस ने माता-पिता और बच्चों से सावधानी बरतने की अपील की है और कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत सूचित करना बेहद जरूरी है।  

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