झगड़े के बाद ऑटो चालक ने 4 साल के मासूम का पकड़कर जमीन पर पटका, देखें VIDEO

नारी डेस्क: पालघर जिले के वसई में सोमवार रात एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई, जिसमें एक ऑटो रिक्शा चालक और बच्चे के पिता के बीच मामूली कहासुनी ने अप्रिय मोड़ ले लिया। इस घटना में बच्चे को चोटें आईं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

मामूली कहासुनी का लिया बदला

पुलिस के अनुसार, चार साल का बच्चा अपने दोस्तों के साथ ऑटो रिक्शा के पास खेल रहा था, तभी चालक संदीप पवार ने बच्चे के साथ अनुचित व्यवहार किया। स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और बच्चे को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे की हालत गंभीर है और उसे आईसीयू में रखा गया है। पुलिस अधिकारी बालकृष्ण घडीगांवकर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। संदीप पवार को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है और घटना की जांच जारी है।

📍Vasai, Maharashtra: A disturbing incident shows a man identified as Sandeep Pawar allegedly throwing a 4-year-old child, Vighnesh, onto the road following a dispute with the boy’s father. The shocking act has sparked outrage, and police action is being sought. pic.twitter.com/NTBVZnp87z — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) March 31, 2026

बच्चे को आईसीयू में किया भर्ती

बच्चे को सिर में गंभीर चोटें आईं और उसे मीरा रोड के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि उसे अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती कराया गया है और उसकी स्थिति बहुत गंभीर है। आरोपी पवार को बाद में गिरफ्तार कर स्थानीय अदालत ने तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

दिल दहला देने वाला विडियो 😡

दरिंदे विग्नेश( हिंदू) को कड़ी सजा दी जाए..!!



पूरा मामला:

जिग्नेश और संदीप के छोटे से विवाद के बाद विग्नेश( हिंदू) ने संदीप के चार साल के मासूम बच्चे के पैर पड़कर रोड पर कई बार पटक कर जान लेने की कोशिश की, इतनी हैवानियत कहां से आ गई इन लोगों में 😡 pic.twitter.com/yS9sAfQsFA — Taufik Ansari (@imtaufii) April 1, 2026

📍Vasai, Maharashtra: A disturbing incident shows a man identified as Sandeep Pawar allegedly throwing a 4-year-old child, Vighnesh, onto the road following a dispute with the boy’s father. The shocking act has sparked outrage, and police action is being sought. pic.twitter.com/NTBVZnp87z — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) March 31, 2026

इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और जनता के बीच सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है। पुलिस ने माता-पिता और बच्चों से सावधानी बरतने की अपील की है और कहा कि ऐसे मामलों में तुरंत सूचित करना बेहद जरूरी है।