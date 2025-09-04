05 SEPFRIDAY2025 9:41:40 PM
क्या आप भी बार- बार करवाते हैं Face Clean up ? तो जानिए इसके फायदे हैं या नुकसान

नारी डेस्क: आजकल फेस क्लीन-अप (Face Clean-Up) स्किन केयर रूटीन का अहम हिस्सा बन गया है। कई लोग इसे हर महीने करवाते हैं ताकि चेहरा साफ और ग्लोइंग बना रहे। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि  क्या सचमुच मासिक फेस क्लीन-अप सुरक्षित हैं नहीं? चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब। 

फेस क्लीन-अप क्या है?

फेस क्लीन-अप एक स्किन ट्रीटमेंट है जिसमें चेहरे की गहराई तक सफाई की जाती है। इसमें क्लींजिंग, स्क्रबिंग, स्टीम, ब्लैकहेड/व्हाइटहेड रिमूवल और फेस पैक लगाया जाता है। यह फेशियल से हल्का और कम समय लेने वाला होता है।


मासिक फेस क्लीन-अप के फायदे

गहराई से सफाई: इससे धूल, मिट्टी, पसीना और ऑयल के कारण जमी गंदगी हटती है।
एक्ने और ब्लैकहेड्स में राहत: इससे पोर्स साफ हो जाते हैं जिससे पिंपल्स कम होते हैं।
ग्लोइंग स्किन: डेड स्किन सेल्स हटने से चेहरा चमकने लगता है।
खून का संचार बेहतर:  मसाज से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और स्किन हेल्दी दिखती है।
कम खर्चीला: यह फेशियल से सस्ता और जल्दी हो जाने वाला प्रोसेस है।

 किन बातों का ध्यान रखें?

संवेदनशील त्वचा (Sensitive Skin) वाले लोगों को हर महीने क्लीन-अप करने से जलन, लालिमा या एलर्जी हो सकती है। बार-बार स्क्रबिंग या स्टीम  लेने से ड्रायनेस और इरीटेशन हो सकती है। अगर किसी को एक्टिव एक्ने, रैशेज़ या स्किन डिज़ीज  है तो पहले डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लें। क्लीन-अप हमेशा साफ-सुथरे और प्रोफेशनल सैलून/क्लिनिक में ही करवाएं।


किसे कितनी बार करवाना चाहिए?


ऑयली या नॉर्मल स्किन वालों के लिए महीने में एक बार क्लीन-अप करवाना फायदेमंद है। ड्राय या सेंसिटिव स्किन के लिए 6–8 हफ्तों में एक बार ही पर्याप्त है। पिंपल्स/एलर्जी प्रोन स्किन वाले डॉक्टर की सलाह पर ही क्लीन-अप करवाएं।  मासिक फेस क्लीन-अप ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, बशर्ते यह आपकी स्किन टाइप के हिसाब से और सही तरीके से किया जाए।
 

