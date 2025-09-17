18 SEPTHURSDAY2025 8:49:35 AM
Nari

अनुपम खेर की मां दुलारी ने पीएम मोदी को बेहद ही खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Sep, 2025 05:50 PM
अनुपम खेर की मां दुलारी ने पीएम मोदी को बेहद ही खास अंदाज में दी जन्मदिन की बधाई

नारी डेस्क:  दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी प्यारी मां दुलारी खेर की वीडियो शेयर करते रहे हैं। इस बार, उन्होंने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए दुलारी का एक वीडियो शेयर किया। जब खेर ने अपनी मां को बताया कि आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, तो उन्होंने कहा, "मेरी शुभकामनाएं उन्हें दे देना।"


जब खेर ने पूछा कि उन्हें क्या कहना चाहिए, तो दुलारी ने अपने बेटे से कहा- "बस उसे बता देना कि मेरी मां  तुम्हें शुभकामनाएं भेजती हैं। उसे बताना कि अपने बेटों को आशीर्वाद देने से पहले, वह पीएम को आशीर्वाद भेजती हैं।" दुलारी ने आगे कहा- "उन्हें बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त है; वह हमेशा खुश रहें। वह भी मेरे लिए एक बेटे हैं, बिल्कुल तुम्हारी (खेर) तरह।" इससे पहले आज, खेर ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके इस खास दिन की शुभकामनाएं देते हुए उन्हें एक आदर्श और सच्चा नेता बताया।


'तन्वी: द ग्रेट' के निर्माता ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा- "मैं आपको कई सालों से जानता हूं, जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब से, और मैं आपसे आपके कार्यालय में मिलने आया था। आपने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। बाद में, जब मैंने अहमदाबाद में अपनी फिल्म 'ए वेडनेसडे' की विशेष स्क्रीनिंग रखी, तो मैंने आपको आमंत्रित किया, और आप सभी मंत्रियों और अन्य मेहमानों के साथ उसमें शामिल हुए। मुझे आपका व्यक्तित्व अनोखा और सच्चा लगा। अपने कार्यक्षेत्र में, मुझे भावनाओं को समझने में सक्षम होने पर गर्व है, और आपकी उपस्थिति ने मुझ पर एक अमिट छाप छोड़ी।" 


अभिनेता ने आगे कहा- "आप पिछले 11-12 वर्षों से देश का नेतृत्व कर रहे हैं और इसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आप युवाओं, मध्यम आयु वर्ग और बुजुर्गों के लिए एक आदर्श बन गए हैं। जिस तरह से आप अपना ख्याल रखते हैं, वह वास्तव में प्रेरणादायक है और हमें शक्ति देता है। मैंने आपको कभी थका हुआ नहीं देखा। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, चाहे भारत में हों या विदेश में, पैदल चलते देखना वाकई एक अद्भुत दृश्य है।"
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it