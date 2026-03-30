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"दिल भर आया..." फिर से नाना बने अनिल कपूर ने सोनम के बेटे पर यूं लुटाया प्यार

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 30 Mar, 2026 10:34 AM

नारी डेस्क: वेटरन एक्टर अनिल कपूर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि 29 मार्च को उनकी बेटी सोनम कपूर और दामाद आनंद आहूजा के घर एक बेटे का जन्म हुआ है। फिर से नाना बनने पर खुशी ज़ाहिर करते हुए, अनिल ने इंस्टाग्राम पर एक दिल को छू लेने वाला नोट लिखा, जिसे फैंस बेहद पसंद कर रहे हैं।  

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एक्टर ने अपने पोस्ट में लिखा- "और बस यूं ही... मेरा दिल और भी बड़ा हो गया है। दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, मेरे नन्हे-मुन्ने, तुम्हें अभी से बहुत प्यार मिल रहा है। वायु, अब तुम बड़े भाई बन गए हो... और मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे भाई बनोगे। शुक्रिया, सोनम और आनंद... नाना का दिल भर आया है। इस दीवानगी भरी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, मेरे बच्चे-प्यार भरी ज़िंदगी में तुम्हारा स्वागत है।" 


रविवार को, सोनम और आनंद ने अपने दूसरे बच्चे के आने की घोषणा की। कपल ने अपने पोस्ट में लिखा- "बेहद कृतज्ञता और प्यार से भरे दिलों के साथ, हमें आज, 29 मार्च 2026 को अपने बेटे के आने की घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। हमारा परिवार और बड़ा हो गया है, और उसके आने से, हमारे दिल सबसे खूबसूरत तरीके से और भी बड़े हो गए हैं।" "वायु अपने छोटे भाई का स्वागत करके बहुत खुश है, और हम इस अनमोल नई ज़िंदगी को पाकर खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहे हैं, जिसने हमारे घर को खुशियों और आशीर्वाद से भर दिया है। हम चार लोगों के परिवार के तौर पर इस खूबसूरत नए सफ़र की शुरुआत करने के लिए शुक्रगुज़ार हैं। प्यार के साथ, सोनम, आनंद और वायु,"।
 

सोनम और आनंद ने 2018 में शादी की थी और 2022 में अपने पहले बच्चे, वायु का स्वागत किया था। एक्ट्रेस ने नवंबर 2025 में एक स्टाइलिश सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी, जिसने ऑनलाइन खूब सुर्खियां बटोरी थीं। फरवरी में, इस कपल ने अपने दूसरे बच्चे के लिए एक बेबी शावर भी रखा था, जो एक निजी लेकिन सितारों से सजी गोद भराई की रस्म थी।

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