क्या फिर से बिगड़ी धर्मेंद्र की तबीयत? एक्टर के घर पहुंची  एंबुलेंस

नारी डेस्क: दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र जी को लेकर एक बार फिर देश की चिंता बढ़ गई है। आज उनके घर के बार फिर से एंबुलेंस देखी गई, जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक्टर की तबीयत फिर से खराब हो गई है । उनको कुछ दिन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चला था, जिस दौरान एक्टर की मौत की झूठी खबरें भी खूब उड़ी थी।



इसके बाद दिग्गज अभिनेता को उनके बड़े बेटे को घर पर लाया गया, जहां परिवार वाले उनकी देखभाल कर रहे हैं। उनका इलाज कर रहे डॉक्टर ने एक बयान में कहा था- "श्री धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पर ही स्वास्थ्य लाभ करेंगे। हम मीडिया और जनता से अनुरोध करते हैं कि वे आगे कोई अटकलें न लगाएं और इस दौरान उनकी और उनके परिवार की निजता का सम्मान करें।"



वहीं धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबरों फैलाने वालों पर उनकी पत्नी हेमा मालिनी खूब बरसी थी। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था “जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। धर्मेंद्र जी बिल्कुल ठीक हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। कृपया अफवाहों पर ध्यान न दें और झूठी खबरें फैलाना बंद करें।” लोग लगातार उनके स्वास्थय के ठीक होने की कामना कर रहे हैं।