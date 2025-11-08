08 NOVSATURDAY2025 8:27:14 PM
एक्ट्रेस  सुलक्षणा पंडित ने मरते दम तक निभाया संजीव कुमार से प्यार, दोनों की एक ही दिन गई जान

  08 Nov, 2025
नारी डेस्क: 1970 और 1980 के दशक में अपनी भावपूर्ण आवाज और यादगार अभिनय के लिए मशहूर, दिग्गज गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का 6 नवंबर, 2025 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उम्र संबंधी जटिलताओं के बाद उन्होंने  मुंबई के नानावटी अस्पताल में अंतिम सांस ली। इसी दिन संजीव कुमार की पुण्यतिथि भी थी, जिनसे वह प्यार करती थीं, लेकिन कभी शादी नहीं कर पाईं।

एक मार्मिक संयोग से जिसने प्रशंसकों और फिल्म इतिहासकारों दोनों को ही झकझोर दिया, पंडित का निधन उसी दिन हुआ जिस दिन अभिनेता संजीव कुमार की पुण्यतिथि थी। दोनों के बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता था और वर्षों से ऐसी खबरें आती रही हैं कि वह कभी उनसे शादी करना चाहती थीं। उन्होंने 1975 में संजीव कुमार के साथ उलझन फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था। कहा जाता है कि उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही सुलक्षणा उनसे बेइंतहा प्यार करने लगीं। 

हालांकि, किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। उस समय संजीव कुमार अपने दिल के टूटने से उबर रहे थे। वह हेमा मालिनी से प्यार करते थे, जिन्होंने उनके प्यार का इज़हार नहीं किया। जब तक सुलक्षणा ने अपने प्यार का इज़हार करने की हिम्मत जुटाई, तब तक उन्होंने शादी से इनकार कर दिया और सुलक्षणा ने जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला किया। संजीव कुमार का 6 नवंबर, 1985 को 47 वर्ष की अल्पायु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनकी असामयिक मृत्यु ने सुलक्षणा को गहरे सदमे में डाल दिया, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 

इस क्षति ने उन्हें भावनात्मक रूप से तोड़ दिया, और उनके निजी और पेशेवर जीवन, दोनों पर गहरा असर डाला। वह धीरे-धीरे फिल्मों से दूर होती गईं, उनका गायन करियर धीमा पड़ गया, और समय के साथ, वे पूरी तरह से लोगों की नज़रों से ओझल हो गईं। 12 जुलाई, 1954 को रायगढ़ में जन्मी सुलक्षणा पंडित, संगीतकारों के प्रतिष्ठित पंडित परिवार से थीं। वह प्रसिद्ध संगीतकार जतिन-ललित की बहन और प्रख्यात शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की भतीजी थीं। बचपन से ही शास्त्रीय संगीत में पारंगत, सुलक्षणा का जीवन संगीत और संगीत में डूबा हुआ था।
 

