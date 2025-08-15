19 AUGTUESDAY2025 11:38:45 AM
एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की हालत फिर हुई खराब, फैंस से बोली-  मुझे दुआओं की बेहद जरूरत है

  • Updated: 15 Aug, 2025 01:55 PM
एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ की हालत फिर हुई खराब, फैंस से बोली-  मुझे दुआओं की बेहद जरूरत है

नारी डेस्क: टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ स्टेज 2 लिवर कैंसर से जंग लड़ रही हैं। कुछ दिनों पहले  हुई 14 घंटे की सर्जरी में उनके लिवर का एक हिस्सा निकाला गया था।  अब हाल ही में दीपिका कक्कड़ ने अपनी सेहत से जुड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि  वह इन दिनों हेल्थ से जुड़ी कुछ परेशानियों से जूझ रही हैं। उन्होंने कहा कि टार्गेटेड थैरेपी (Targeted Therapy) के चलते उन्हें बाल झड़ने और शरीर पर रैशेज की समस्या हो रही है।
 

दीपिका ने अपने एक व्लॉग में बताया कि उनकी हेल्थ के लिए कुछ ट्रीटमेंट और थैरेपी चल रही है। इस थैरेपी के साइड इफेक्ट्स में हेयर फॉल और स्किन रैशेज शामिल हैं। उन्होंने कहा- "मैं अब डॉक्टर के पास जाने से भी डरने लगी हूं, क्योंकि हर बार कुछ नया हेल्थ इश्यू सामने आ जाता है।" दीपिका ने माना कि यह उनके लिए मानसिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण समय है, लेकिन वह सकारात्मक बने रहने की कोशिश कर रही हैं।


दीपिका कक्कड़ ने आगे बताया-  'मैंने डॉक्टर को अपनी चिंताएं बताईं। मेरी नाक और गले की समस्याएं, अल्सर और हथेली पर चकत्ते, ये सब उस दवा के साइड इफेक्ट्स हैं जो मैं टार्गेटेड थेरेपी के लिए ले रही हूं। अगर सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इन साइड इफेक्ट्स को ठीक करने के लिए मुझे दवाएं दी गई हैं। टैबलेट की वजह से मेरे बाल भी झड़ रहे हैं। यह साइड इफेक्ट सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों में होता है और मैं भी उनमें से एक हूं। लेकिन मुझे शिकायत करने की कोई बात नहीं है क्योंकि दवा लेना ज्यादा जरूरी है।'   उन्होंने कहा- महीने, मेरी सर्जरी को तीन महीने हो जाएंगे और मेरा पहला स्कैन होगा। कृपया प्रार्थना करें कि सब ठीक हो। मुझे आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है।'


टार्गेटेड थैरेपी क्या है?

यह एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो शरीर के किसी विशेष हिस्से या बीमारी के कारण बनने वाले विशिष्ट सेल्स या प्रोटीन को टार्गेट करता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर कैंसर, ऑटोइम्यून डिज़ीज़ या क्रॉनिक कंडीशन्स में किया जाता है। साइड इफेक्ट्स में थकान, हेयर फॉल, स्किन रैशेज, इम्यून सिस्टम कमजोर होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। दीपिका का कहना है कि मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहना भी जरूरी है, ताकि हेल्थ जर्नी आसान हो सके।


 

