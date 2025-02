67वें ग्रैमी अवॉर्ड्स: चंद्रिका टंडन ने भारतीय संगीत को दुनिया में बढ़ाया, जीता Grammy Awards

नारी डेस्क: इंडियन-अमेरिकन वोकलिस्ट और एंटरप्रेन्योर चंद्रिका टंडन ने 67वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में इतिहास रच दिया है। उन्हें बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट या चैंट एल्बम कैटेगरी में उनके एल्बम त्रिवेणी के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। इस उपलब्धि से चंद्रिका बेहद खुश हैं। उन्होंने यह अवॉर्ड अपने सहयोगियों दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वॉटर केलरमैन (Wouter Kellerman) और जापानी वायलिन वादक इरु मात्सुमोटो (Eru Matsumoto) के साथ साझा किया।

कौन हैं चंद्रिका टंडन?

चंद्रिका टंडन सिर्फ एक प्रसिद्ध गायिका ही नहीं, बल्कि एक सफल वैश्विक व्यवसायी भी हैं। वह PepsiCo की पूर्व CEO इंद्रा नूई की बड़ी बहन हैं। उनका जन्म और पालन-पोषण चेन्नई में हुआ, जहां उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से मास्टर डिग्री हासिल की।

Congratulations to Ms. Chandrika Tandon @chandrikatandon on winning Grammy Award @RecordingAcad in Best New Age, Ambient, or Chant Album category for Triveni!



A mesmerizing fusion of ancient mantras, flute, and cello, Triveni bridges cultures and traditions through the… pic.twitter.com/H5WC0CnltD — India in New York (@IndiainNewYork) February 3, 2025

ग्रैमी अवॉर्ड जीतने के बाद चंद्रिका टंडन का बयान

अवॉर्ड जीतने के बाद चंद्रिका टंडन ने रिकॉर्डिंग एकेडमी को धन्यवाद देते हुए कहा, "इस कैटेगरी में कई बेहतरीन कलाकार नॉमिनेट हुए थे। यह हमारे लिए एक बहुत खास पल है। अवॉर्ड जीतना हमारे पूरे म्यूजिक ग्रुप के लिए गर्व की बात है।"

पारंपरिक परिधान में अवॉर्ड लेने पहुंचीं चंद्रिका टंडन

अवॉर्ड फंक्शन के दौरान चंद्रिका टंडन भारतीय पारंपरिक परिधान में नजर आईं। उन्होंने गुलाबी रंग का हैवी सूट पहना था, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उनकी यह पारंपरिक ड्रेस भारतीय संस्कृति की झलक दिखा रही थी।

इन कलाकारों को किया गया था नॉमिनेट

बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट या चैंट एल्बम कैटेगरी में कई और दिग्गज कलाकार नॉमिनेट हुए थे, जिनमें शामिल हैं:

रिकी केज (Break of Dawn)

रुइचि सकामोटो (Opus)

अनुष्का शंकर (Chapter II: How Dark It Is Before Dawn)

राधिका वेकारिया (Warriors of Light)

आखिर क्या होता है ग्रैमी अवार्ड

ग्रैमी अवॉर्ड म्यूजिक इंडस्ट्री में उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं। ये अवॉर्ड्स रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो अमेरिका में रिकॉर्डिंग कलाकारों, संगीतकारों, निर्माताओं और इंजीनियरों का एक प्रोफेशनल संगठन है। ग्रैमी अवॉर्ड्स में दुनिया भर के म्यूजिशियन्स बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इसे संगीत जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है।

हर साल, ग्रैमी अवॉर्ड्स संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज (NARAS) या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। NARAS के मतदान सदस्य प्रत्येक श्रेणी में पांच नामांकित व्यक्तियों का चयन करते हैं, जिनमें से सर्वश्रेष्ठ को विजेता घोषित किया जाता है। यह अवॉर्ड समारोह संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान को पहचानने और सम्मानित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।

Congrats @wouterkellerman Eru Matsumoto and Chandrika Tandon - Grammy win for “Triveni”: Best New Age, Ambient or Chant Album #Grammys #GRAMMYS2025 pic.twitter.com/9su1DJLrbO — Jennifer Su (Jen Su) (@jennifer_su) February 2, 2025

67वें ग्रैमी अवॉर्ड्स का आयोजन

ग्रैमी अवॉर्ड्स दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कारों में से एक है, जहां बेहतरीन कलाकारों को उनके अद्वितीय प्रदर्शन और लोकप्रिय म्यूजिक हिट्स के लिए सम्मानित किया जाता है। 67वां ग्रैमी अवॉर्ड्स लॉस एंजेलिस के क्रिप्टो डॉट कॉम एरिना में आयोजित हुआ, जिसे रिकॉर्डिंग एकेडमी ने ऑर्गेनाइज किया था। भारत में इस अवॉर्ड फंक्शन को Disney+ Hotstar पर लाइव स्ट्रीम किया गया।

चंद्रिका टंडन की इस उपलब्धि से भारत और भारतीय मूल के लोगों में गर्व की लहर है। उनका यह सम्मान भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर और भी ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करेगा।