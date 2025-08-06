शीशे की तरह चमकेगा चेहरा अगर ये गलतियां नहीं करोगे

नारी डेस्कः हर कोई ग्लोइंग स्किन की चाहत रखता है। ग्लोइंग त्वचा पाने के लिए लोग आजकल न जाने क्या-क्या करते हैं। वो पार्लर जाकर स्किन केयर ट्रीटमेंट लेते हैं और महंगे-महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट, त्वचा पर कुछ खास असर नहीं दिखा पाते। इसकी वजह शायद वो गलतियां हो सकती हैं जो आप जाने-अनजाने में कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा का ग्लो बरकरार रहे तो कुछ ऐसी गलतियों पर ध्यान देने की जरूरत है जो जाने-अनजाने में हो जाती हैं। इन गलतियों की वजह से ही त्वचा पर रूखापन आ जाता है। ऐसे में आपको इन गलतियों पर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आपकी त्वचा का ग्लो भी बरकरार रहे। हम आज यहां आपको कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं।

क्या सुबह चेहरा धोना बुरा है ?

सुबह उठते ही सबसे पहले अपना चेहरा ताजे पानी से धोना चाहिए। इससे रात भर चेहरे पर जमने वालें बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। साथ ही पसीना, गंदगी, अतिरिक्त तेल हटाने में मदद मिलती है जो रात भर आपकी त्वचा की सतह पर जमा हो सकते हैं। अगर आप ने ऐसा नहीं किया तो रात भर चेहरे पर जमने वाले बैक्टीरिया से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

क्या ज्यादा समय तक नहाना सहीं है ?

ज्यादा देर तक नहाने से बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी त्वचा खिल उठेगी। बता दे कि ज्यादा देर तक नहाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। यह त्वचा को रूखा और खुजलीदार बना सकता है, और इससे त्वचा संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है, लंबे समय तक नहाने से त्वचा की प्राकृतिक तेल निकल जाती है, जिससे त्वचा रूखी, फटी और खुजलीदार हो सकती है, फटी हुई त्वचा बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों के लिए एक आसान प्रवेश द्वार बन जाती है, जिससे त्वचा संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। धीरे-धीरे त्वचा रूखी होने लगती है और उसका ग्लो खो जाता है।

क्या सनस्क्रीन ज़रूरी है?

सनस्क्रीन सूरज की हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों से एक सुरक्षा कवच का काम करती है और आपकी त्वचा को सूरज की क्षति से बचाती है। सूरज दो प्रकार की पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है: UVA और UVB। लेकिन इन दोनों प्रकारों में क्या अंतर है? मुख्य अंतर यह है कि यूवीए किरणें समय से पहले बुढ़ापा लाती हैं, जिससे त्वचा का रंग बिगड़ जाता है, गहरी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और आपके चेहरे पर अन्य अवांछित तत्व दिखाई देते हैं। इस प्रकार की सौर विकिरण आपकी त्वचा में गहराई तक पहुँचती है, इसलिए इसके स्थायी प्रभाव हो सकते हैं। दूसरी ओर, यूवीबी किरणें आपकी त्वचा की निचली परतों तक नहीं पहुँच पातीं। हालांकि ये आपकी त्वचा की बाहरी परतों को अस्थायी नुक्सान पहुँचाती हैं, जो अक्सर दर्दनाक सनबर्न के रूप में प्रकट होता है। सनस्क्रीन इन यूवी किरणों को आपकी त्वचा को नुक्सान पहुँचाने से अस्थायी रूप से रोकता है।

पानी पिना कितना जरूरी हैं ?

पानी शरीर के लिए बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए प्रतिदिन लगभग 2.7 लीटर और पुरुषों के लिए 3.7 लीटर पानी पीना चाहिए। पानी की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन और जोड़ों में दर्द हो सकता है, त्वचा रूखी और थकी हुई लग सकती है। पानी मस्तिष्क के कार्य के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं, तो पानी की कमी से रक्तचाप कम हो सकता है। ऐसे में सुबह उठते ही शरीर को हाइड्रेट करना जरूरी है।

ग्लोइंग स्किन के लिए संतुलित आहार कितना जरूरी ?

ग्लोइंग स्किन की चाहत रखता है तो संतुलित आहार, जो फलों, सब्जियों, नट्स, और स्वस्थ वसा से भरपूर हो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये विटामिन, खनिज, और एंटीऑक्सिडेंट से भरपूर होते हैं, जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा, पानी और ग्रीन टी जैसे हाइड्रेटिंग पेय पदार्थों का सेवन भी त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और सेलेनियम स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं। इससे आपकी त्‍वचा सॉफ्ट बनती है और गजब का न‍िखार भी आता है।