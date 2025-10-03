विजयादशमी पर बड़ा हादसा!  तालाब में पलटी लोगों से खचाखच भरी ट्रॉली, 11 की हुई दर्दनाक मौत

नारी डेस्क: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के जामली गांव में तब दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जब कुछ युवा मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे। दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रॉली पलटने से 11 लोगों की मौत हो गई। उन्हें चेतावनी दी थी कि आगे पानी गहरा है, फिर भी, वे आगे बढ़ते रहे और ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गई।



ट्रॉली में सवार थे 25 युवा

खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि सभी 11 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

घटना के दौरान तीन लोग घायल हुए हैं, जिनमें से दो की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है और एक गंभीर रूप से घायल होने के कारण अभी भी इलाज करा रहा है। ट्रॉली में लगभग 25 युवा सवार थे। जामली के ग्रामीणों ने अथक प्रयास कर बाकी लोगों की जान बचा ली।



8 बच्चियां भी थी शामिल

बताया जा रहा है कि ट्राली की हाइट बड़ी करने के लिए उसमें जाली लगाई गई थी। जब ट्राली पलटी तो उसमें से लोग निकल नहीं पाए। इसमें अधिकतर आदिवासी लोग थे, जिनमें 8 बच्चियां भी थीं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और कहा कि मध्य प्रदेश मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगा और उनके उचित इलाज की गारंटी देगा।



पीएमओ ने किया मदद का ऐलान

प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी मामले का संज्ञान लिया और मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। PMO India ने पोस्ट किया- "मध्य प्रदेश के खंडवा में हुई दुर्घटना में लोगों की मृत्यु से गहरा दुख हुआ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएँ प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रत्येक के परिजनों को PMNRF की ओर से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। मृतकों की संख्या 10000 है। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

