ये पौधा घर लगाने की गलती मत करना, बर्बादी लेकर आएगा!

नारी डेस्क : सनेक (Snake Plant) या सैंटीसेरियम एक लोकप्रिय इंडोर पौधा है जिसे लोग अपने घर में सजावट और हवा को साफ रखने के लिए लगाते हैं। हालांकि, इसके कुछ फायदे होते हुए भी आयुर्वेद और वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे घर में लगाने से कुछ नुकसान हो सकते हैं। आइए जानते हैं क्यों इसे लगाना सही नहीं माना जाता।

वास्तु शास्त्र में नकारात्मक माना जाता है

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में सनेक प्लांट लगाने से कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। इसके तेज और नुकीले पत्ते नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं, जिससे घर की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। इससे परिवार में तनाव, असहज माहौल और रिश्तों में मनमुटाव जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। साथ ही, कुछ वासतु विशेषज्ञों का मानना है कि गलत दिशा में यह पौधा लगाने से धन-संपत्ति और करियर में बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए घर में सनेक प्लांट लगाने से पहले उसकी सही दिशा और स्थान का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि घर की खुशहाली और सकारात्मक वातावरण सुरक्षित रहे।

रात में ऑक्सीजन कर सकता कम

सनेक प्लांट दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ऑक्सीजन छोड़ता है, जिससे कमरे की हवा ताजी और साफ रहती है। लेकिन रात में इसके पत्ते उल्टा काम करने लगते हैं। यह ऑक्सीजन लेने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अगर इसे बेडरूम या सोने के कमरे में रखा जाए, तो नींद के दौरान कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम हो सकती है। लंबे समय तक ऐसा रहने से नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है और सुबह थकान या सुस्ती महसूस हो सकती है। इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सनेक प्लांट को सोने के कमरे की बजाय लिविंग रूम या हॉल में रखना ज्यादा सुरक्षित है।

कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है

सनेक प्लांट घर की हवा को साफ करने में मदद करता है, लेकिन इसके पत्तों से निकलने वाली गैस या धूल के छोटे कण कुछ लोगों के लिए एलर्जी पैदा कर सकते हैं। यह खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके संपर्क में आने या इसे लंबे समय तक अंदर रखने से खांसी, छींक, आंखों में जलन या सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए यदि घर में संवेदनशील लोग या बच्चे हैं, तो इस पौधे को बच्चों के कमरे या बेडरूम में लगाने से बचना चाहिए।

पालतू जानवरों के लिए हानिकारक

यदि घर में पालतू जानवर जैसे बिल्ली या कुत्ते हैं, तो सनेक प्लांट उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके पत्तों में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो जानवरों के पेट के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यदि जानवर इसे चबाएं या खा लें, तो उन्हें पेट दर्द, उल्टी, दस्त या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पालतू जानवरों वाले घरों में इस पौधे को हमेशा उनकी पहुंच से दूर रखना चाहिए और इसे लिविंग रूम या ऊंची जगह पर लगाना सुरक्षित माना जाता है।

मानसिक स्वास्थ्य पर असर

कुछ लोगों के लिए घर में तेज और नुकीले पत्तों वाले पौधे, जैसे सनेक प्लांट, मानसिक रूप से भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसके पत्तों की तेज और शार्प आकृति घर में अस्थिर ऊर्जा पैदा कर सकती है, जिससे तनाव, चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ सकती है। यह खासकर उन लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है जो पहले से मानसिक रूप से संवेदनशील हैं या चिंता और स्ट्रेस से जूझ रहे हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसे सही दिशा और स्थान पर रखना जरूरी है और बेडरूम या बच्चों के कमरे में लगाने से बचना चाहिए।

हालांकि सनेक प्लांट घर की हवा को साफ करने और सजावट के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे हमेशा सही जगह पर रखना चाहिए। बेडरूम या बच्चों के कमरे में लगाने से बचें और ध्यान रखें कि इसे पालतू जानवरों की पहुंच से दूर रखा जाए। अगर आप वास्तु या स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखते हैं, तो इसे लिविंग रूम या ऑफिस में ही लगाना ज्यादा सुरक्षित है।

