11 APRSATURDAY2026 8:01:08 PM
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ऊपर से नमक डालकर क्यों नहीं खाना चाहिए? जानें डॉक्टर की राय

  • Edited By Monika,
  • Updated: 11 Apr, 2026 01:38 PM
ऊपर से नमक डालकर क्यों नहीं खाना चाहिए? जानें डॉक्टर की राय

नारी डेस्क : आजकल कई लोगों की आदत बन चुकी है कि खाना प्लेट में आते ही ऊपर से नमक छिड़क लेते हैं। दाल, सब्जी या सलाद हर चीज में नमक बढ़ाकर खाना उन्हें ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह छोटी-सी आदत धीरे-धीरे आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है? आयुर्वेद और डॉक्टर दोनों ही मानते हैं कि नमक जरूरी तो है, लेकिन सीमित मात्रा में। जरूरत से ज्यादा नमक शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है, खासकर जब आप इसे ऊपर से अलग से डालकर खाते हैं।

आयुर्वेद क्या कहता है?

Ayurveda के अनुसार नमक (लवण) शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन इसकी अधिकता “अग्नि” (डाइजेशन सिस्टम) को बिगाड़ सकती है। इसलिए नमक हमेशा खाना बनाते समय संतुलित मात्रा में ही डालना चाहिए, ताकि शरीर में इसकी मात्रा नियंत्रित रहे।

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ऊपर से नमक डालने के नुकसान

ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा

ऊपर से नमक डालकर खाने की आदत शरीर में सोडियम की मात्रा को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देती है, जिससे ब्लड प्रेशर पर सीधा असर पड़ता है। जब शरीर में सोडियम बढ़ता है, तो वह पानी को रोकने लगता है, जिससे रक्त की मात्रा बढ़ती है और नसों पर दबाव पड़ता है। यही कारण है कि धीरे-धीरे हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ सकता है, जो दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकता है।

किडनी पर पड़ता है दबाव

ज्यादा नमक खाने से किडनी पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि किडनी का मुख्य काम शरीर से अतिरिक्त नमक और पानी को बाहर निकालना होता है। जब आप ऊपर से नमक डालकर ज्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, तो किडनी को इसे फिल्टर करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है। लंबे समय तक ऐसा होने पर किडनी पर दबाव बढ़ता है और उसकी कार्यक्षमता धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है, जिससे किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा भी बढ़ जाता है।

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शरीर में पानी रुकना (Water Retention)

ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुकने की समस्या बढ़ सकती है, जिसे वाटर रिटेंशन कहा जाता है। जब शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, तो वह पानी को अपने अंदर रोकने लगता है, जिससे हाथ-पैरों में सूजन, भारीपन और चेहरे पर फुलाव नजर आने लगता है। यह स्थिति धीरे-धीरे असहजता पैदा कर सकती है और अगर लंबे समय तक बनी रहे तो सेहत पर नकारात्मक असर डाल सकती है।

पाचन तंत्र बिगड़ना

आयुर्वेद के अनुसार जरूरत से ज्यादा नमक खाने से शरीर की “अग्नि” यानी पाचन शक्ति असंतुलित हो सकती है। जब पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, तो गैस, एसिडिटी, पेट में जलन और अपच जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ऊपर से नमक डालकर खाने की आदत धीरे-धीरे डाइजेशन को कमजोर कर सकती है, जिससे पेट से जुड़ी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं।

हड्डियां कमजोर होना

ज्यादा नमक का सेवन शरीर से कैल्शियम को बाहर निकालने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है, जिससे हड्डियों को जरूरी पोषण नहीं मिल पाता। धीरे-धीरे इससे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और लंबे समय में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्या का खतरा बढ़ सकता है, जिससे जोड़ों में दर्द और फ्रैक्चर का जोखिम भी बढ़ जाता है।

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क्या करें? (सही आदतें अपनाएं)

खाने में ऊपर से नमक डालने की आदत धीरे-धीरे छोड़ें
जितना नमक खाना बनाते समय डाला गया है, उसी में संतुष्ट रहें
स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू, हरी धनिया या मसालों का इस्तेमाल करें
अगर नमक कम लगे, तो खाना बनाते समय ही संतुलित मात्रा में डालें।

ऊपर से नमक डालना भले ही स्वाद बढ़ा दे, लेकिन यह आदत लंबे समय में सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। बेहतर है कि आप अपनी डाइट में नमक की मात्रा को नियंत्रित रखें और स्वस्थ जीवनशैली अपनाएं।

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