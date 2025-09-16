अगर दिखें ये वॉर्निंग साइन! तो समझ जाएं Vitamin B12 की हो रही है भारी कमी

नारी डेस्क: आज के तेजी से भागती जिंदगी में हम अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं। शरीर में विटामिन्स की कमी होने पर कई बार हमें छोटे-छोटे संकेत मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। खासकर विटामिन B12 की कमी, जो हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए बेहद जरूरी है। अगर इसकी कमी समय रहते न पूरी की जाए तो यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। आइए जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी के कौन-कौन से संकेत होते हैं और इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है।

विटामिन B12 क्या है और क्यों जरूरी है?

विटामिन B12, जिसे कोबालमिन भी कहते हैं, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और नर्व सिस्टम की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। यह ऊर्जा बनाने, डीएनए संश्लेषण, और मस्तिष्क की सही कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक विटामिन है। विटामिन B12 मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। शाकाहारी या वेजिटेरियन लोगों में इसकी कमी ज्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वे इस विटामिन के प्राकृतिक स्रोतों से दूर रहते हैं।

विटामिन B12 की कमी के मुख्य लक्षण

लगातार थकान और कमजोरी

अगर आपको बिना किसी खास कारण के दिन भर थकान महसूस होती है, या काम करते-करते जल्दी थक जाते हैं, तो यह विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। क्योंकि B12 की कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन सही से नहीं हो पाता और आप सुस्त महसूस करते हैं।

मिचली और भूख में कमी

विटामिन B12 की कमी से कई बार पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इससे भूख कम लगती है और मिचली जैसा महसूस हो सकता है। लगातार भूख न लगना और पेट की समस्याएं नजर आएं तो डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं।

मस्तिष्क से जुड़ी समस्याएं

ध्यान केंद्रित करने में समस्या, याददाश्त कमजोर होना, या दिमागी धुंधलापन भी विटामिन B12 की कमी के लक्षण हो सकते हैं। कुछ मामलों में डिप्रेशन और मूड स्विंग्स भी देखने को मिलते हैं।

हाथ-पैरों में झुनझुनी या सुनापन

विटामिन B12 नर्व सेल्स की रक्षा करता है। इसकी कमी से नसों में सूजन या नुकसान हो सकता है, जिससे हाथ-पैरों में झुनझुनी, सुनापन या कमजोरी महसूस होती है। इसे नजरअंदाज करना सही नहीं।

चेहरे की त्वचा का पीला पड़ना

अगर आपकी त्वचा अचानक पीली पड़ने लगे या मुंह के अंदर सफेद या भूरे रंग के घाव हो जाएं, तो यह भी विटामिन B12 की कमी का एक संकेत हो सकता है।

विटामिन B12 की कमी के कारण

खान-पान में कमी: शाकाहारी या वेगन लोगों में यह कमी ज्यादा होती है क्योंकि वे मांसाहारी भोजन नहीं खाते।

पाचन संबंधी समस्याएं: कुछ लोगों के पेट या आंत में B12 के अवशोषण की समस्या होती है, जैसे गैस्ट्रिक सर्जरी, गैस्ट्राइटिस या सिज़ोलिक रोग।

दवा का साइड इफेक्ट: कुछ दवाओं का लगातार सेवन विटामिन B12 के अवशोषण को रोक सकता है।

आयु बढ़ना: उम्र बढ़ने के साथ विटामिन B12 का अवशोषण कम हो जाता है।

कैसे करें विटामिन B12 की कमी का इलाज?

सबसे पहले तो अगर ऊपर बताए गए लक्षण आपको लग रहे हों, तो डॉक्टर से सलाह लेकर खून की जांच कराएं। विटामिन B12 की कमी पक्की होने पर डॉक्टर सप्लीमेंट्स, इंजेक्शन या डाइट में बदलाव के जरिए इलाज करते हैं।

डाइट में बदलाव: अंडे, दूध, पनीर, मछली, चिकन, दालें और ब्रेड में B12 अच्छी मात्रा में होता है।

सप्लीमेंट्स: डॉक्टर की सलाह से विटामिन B12 के टैबलेट या इंजेक्शन लिए जा सकते हैं।

स्वस्थ जीवनशैली: तंबाकू और शराब से बचें, नियमित व्यायाम करें और तनाव कम करें।

विटामिन B12 की कमी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह न सिर्फ आपकी ऊर्जा और त्वचा को प्रभावित करता है, बल्कि नर्वस सिस्टम और मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालता है। इसलिए, यदि आप ऊपर बताए गए लक्षण महसूस करें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सही समय पर इलाज कराएं। सही पोषण और सावधानी से आप इस कमी को आसानी से दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ सकते हैं।