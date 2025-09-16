हादसे में घायल हुए विक्की जैन को खून से लथपथ, देख रोने लगी थीं अंकिता

नारी डेस्क: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के पति विक्की जैन हाल ही में एक हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में उनके हाथ में गंभीर चोट आई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हादसे के बाद अंकिता उन्हें खून से लथपथ हालत में देखकर खुद को रोक नहीं पाईं और रोने लगीं। हालांकि बाद में उन्होंने खुद को संभाला और पूरे हिम्मत के साथ विक्की का ख्याल रखा।

कैसे हुआ हादसा?

विक्की जैन ने खुद इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वो हाथ में छाछ (बटरमिल्क) का ग्लास लिए हुए थे। अचानक उनका हाथ फिसल गया और ग्लास टूटकर उनकी हथेली पर गिर गया। इसके कारण उनके हाथ में कई गहरे कट लग गए और काफी खून बहने लगा।

हॉस्पिटल में भर्ती, कई टांके आए

घटना के तुरंत बाद अंकिता उन्हें हॉस्पिटल लेकर गईं, जहां विक्की के हाथ पर कई टांके (stitches) लगाए गए। इस दौरान विक्की ने खुद को शांत रखा ताकि अंकिता घबरा न जाएं, लेकिन अंकिता जब उन्हें खून से लथपथ देखती हैं तो भावुक होकर रोने लगती हैं।

"हर जगह खून ही खून था" – विक्की

विक्की ने बताया कि एक्सीडेंट के बाद उनके कपड़ों, बाथरूम और फर्श तक पर खून के दाग थे। माहौल काफी डरावना हो गया था। इस दौरान उन्होंने ChatGPT पर भी सर्च करना शुरू कर दिया कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तब अंकिता ने कहा – "इससे क्या होगा? पहले इलाज करवाओ।"

अंकिता ने दिखाई हिम्मत

अंकिता ने रोते हुए खुद को संभाला और कहा, "विक्की तुम जल्दी ठीक हो जाओगे।" इसके बाद उन्होंने पूरे समय विक्की का ख्याल रखा – घर से हॉस्पिटल तक, हर ज़िम्मेदारी उन्होंने निभाई। उन्होंने कहा कि यह सब किसी बुरी नज़र का असर हो सकता है, इसलिए वो मंदिरों में जाकर प्रार्थना कर रही हैं।

शादी और रिलेशनशिप

बता दें कि अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की शादी 2021 में हुई थी। दोनों रियलिटी शो 'बिग बॉस' और अन्य टीवी शोज़ में साथ नज़र आ चुके हैं। विक्की पेशे से एक बिजनेसमैन हैं लेकिन अब एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रख चुके हैं।

ये घटना अंकिता और विक्की के रिश्ते की मज़बूती को दिखाती है। मुश्किल वक़्त में अंकिता ने जिस तरह से विक्की का साथ दिया, वह काबिल-ए-तारीफ़ है। फैंस अब विक्की के जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं।