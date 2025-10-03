03 OCTFRIDAY2025 8:50:07 PM
Twinkle Khanna का खास DIY फ्लावर स्टैंड आइडिया, घर को सजाएं स्टाइलिश अंदाज में

  Edited By Priya Yadav,
  Updated: 03 Oct, 2025 03:58 PM
Twinkle Khanna का खास DIY फ्लावर स्टैंड आइडिया, घर को सजाएं स्टाइलिश अंदाज में

नारी डेस्क:  बॉलीवुड एक्ट्रेस और राइटर ट्विंकल खन्ना सिर्फ अपनी फिल्मों और लेखनी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी क्रिएटिविटी के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में उन्होंने एक बेहद आसान और शानदार DIY (Do It Yourself) फ्लावर डेकोर आइडिया शेयर किया है, जिसे अपनाकर आप हर खास मौके पर अपने घर की खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। खास बात यह है कि इस डेकोरेशन में ज्यादा खर्च नहीं होता और यह मिनटों में तैयार हो जाता है। आइए जानते हैं इसे बनाने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका।

 बांस की तीन छड़ियां लें

सबसे पहले आपको बांस की तीन छड़ियां चाहिए। इनकी लंबाई लगभग 15 से 16 इंच होनी चाहिए। इन छड़ियों को जोड़कर एक त्रिकोण आकार बनाएं। इसे आप धागे या वायर से अच्छी तरह बांध दें ताकि यह छोटे-से स्टैंड की तरह खड़ा हो सके। यह आपके डेकोरेशन का बेस होगा।

PunjabKesari

 स्पंज बॉल फिट करें

अब एक हरे रंग की स्पंज बॉल लें और इसे इस तिकोने ढांचे के ऊपर मजबूती से फिट कर दें। हरा रंग इसलिए क्योंकि यह फूलों को उभार देता है और सजावट को और भी नेचुरल और खूबसूरत बनाता है। यही स्पंज बॉल आपके फूल सजाने का आधार होगी।

 फूलों की डंठल तैयार करें

अपनी पसंद के फूल चुनें। ये ताजे भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी। फूलों की डंठल को 2–3 इंच लंबे वायर के टुकड़ों से मजबूती से जोड़ें, ताकि उन्हें आसानी से स्पंज बॉल में लगाया जा सके। इससे फूल सही जगह पर टिके रहेंगे और डेकोर ज्यादा समय तक टिका रहेगा।

 फूलों को सजाना शुरू करें

अब फूलों को एक-एक करके स्पंज बॉल में लगाना शुरू करें। ध्यान रखें कि कोई भी जगह खाली न दिखे। सजावट को संतुलित बनाने के लिए बड़े फूल बीच में और छोटे फूल किनारों पर लगाएं। अलग-अलग रंग और आकार के फूलों का इस्तेमाल करने से डिजाइन और भी आकर्षक लगेगी।

PunjabKesari

 खाली जगह भरें

जब पूरा स्पंज बॉल फूलों से ढक जाए, तो एक बार सजावट को अच्छे से देख लें। अगर कहीं गैप रह गया हो तो वहां छोटे फूल या हरी पत्तियां जोड़ दें। यह छोटा-सा टच आपके डेकोरेशन को परफेक्ट और नेचुरल बना देगा।

 सजावट को जगह दें

अब आपका DIY फ्लावर स्टैंड तैयार है। इसे आप ड्राइंग रूम, डाइनिंग टेबल, एंट्रेंस गेट या किसी भी कॉर्नर टेबल पर रख सकते हैं। चाहे बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, शादी या कोई त्योहार हर मौके पर यह डेकोरेशन घर का लुक पूरी तरह बदल देगा।

PunjabKesari

क्यों है खास यह DIY फ्लावर डेकोर?

इसमें ज्यादा खर्च नहीं आता और इसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। आप अपनी पसंद के फूलों और रंगों से इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। यह हर मौके के लिए परफेक्ट है शादी, त्योहार या छोटा-सा फैमिली फंक्शन। एक बार बेस तैयार हो जाने के बाद आप इसमें बार-बार फूल बदलकर इसे रीयूज कर सकते हैं।  

