नारी डेस्क : टमाटर नाचोज़ एक स्वादिष्ट और क्रिस्पी स्नैक है जिसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। यह हल्का, मसालेदार और बच्चों-बड़ों दोनों के लिए परफेक्ट है। ताजे टमाटर और खास मसालों के संग तलकर तैयार यह नाचोज़ किसी भी पार्टी या शाम की चाय के साथ खाने के लिए बेहतरीन विकल्प हैं।

Servings - 4

सामग्री

टमाटर – 170 ग्राम

मैदा – 160 ग्राम

सूजी – 70 ग्राम

नमक – 1/2 चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 चम्मच

काली मिर्च पाउडर – 1/8 चम्मच

जीरा पाउडर – 1/4 चम्मच

मैदा (सतह पर डालने के लिए) – 20 ग्राम

तेल – तलने के लिए

मसाला छिड़कने के लिए

नमक – 1/4 चम्मच

काला नमक – 1/4 चम्मच

पपरिका – 1/2 चम्मच

भुना हुआ जीरा पाउडर – 1/4 चम्मच

मैगी मसाला – 1 बड़ा चम्मच

चाट मसाला – 1 चम्मच

बनाने की विधि

1. टमाटर प्यूरी तैयार करें: ब्लेंडर में 170 ग्राम टमाटर डालकर अच्छी तरह से प्यूरी बना लें।

2. आटा तैयार करें: प्यूरी को छलनी से छानकर एक बाउल में डालें। इसमें 160 ग्राम मैदा, 70 ग्राम सूजी, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/8 चम्मच काली मिर्च, और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं। आटा गूंथकर 10 मिनट के लिए ढककर रख दें।

3. नाचोज़ का आकार दें: आटे से एक गेंद बनाएं, थोड़े मैदा से छिड़ककर बेलन से फैलाएं। कटर की मदद से पहले चौकोर काट लें, फिर नाचोज़ के आकार में काटें। कांटे से हल्का सा छेद करें।

4. तलें: कड़ाही में पर्याप्त तेल गरम करें। नाचोज़ को सुनहरा और कुरकुरा होने तक डीप फ्राई करें। तेल सोखने के लिए कागज़ पर निकाल लें।

5. मसाला डालें: एक छोटे बाउल में 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच पपरिका, 1/4 चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच मैगी मसाला, और 1 चम्मच चाट मसाला डालकर मिलाएं।

6. नाचोज़ पर मसाला छिड़कें: तले हुए नाचोज़ पर मसाला डालकर अच्छे से मिलाएँ ताकि सभी नाचोज़ मसाले में कोट हो जाएँ।

7. परोसें: गरमा गरम टमाटर नाचोज़ परोसें और एंजॉय करें।