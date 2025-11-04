शीशे जैसी चमकेगी आपकी किचन, इन Tricks के साथ करें सफाई

नारी डेस्क: रोज-रोज किचन में खाना बनने के कारण यह बहुत जल्दी गंदी होने लगती है। दाल-सब्जी के दाग टाइल्स पर पड़ने के कारण यह चिपचिपी हो जाती हैं। कई बार तो किचन को साफ करना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भी किचन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रोज-रोज इस्तेमाल होने के कारण गंदी होने लगती हैं। ऐसे में आज आपकी परेशानी दूर करते हुए आपको कुछ ऐसे हैक्स बताते हैं जिनके जरिए आप अपनी किचन को शीशे जैसे चमका सकते हैं। आइए जानते हैं...

फ्रिज

किचन में फ्रिज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें दूध,दही, आटा और सब्जियां रखी जाती हैं ऐसे में इसे समय-समय पर साफ करना जरुरी हो जाता है। फ्रिज को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा या फिर नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा गर्म पानी लेकर उसमें विम जेल और सफेद सिरका डालकर घोल बनाएं। घोल को स्प्रे बोतल में डालकर पूरे फ्रिज की सफाई कर दें। इससे फ्रिज में आनी वाली गंदी बदबू भी दूर हो जाएगी।

चिमनी

तेल और धुएं को सोखने वाली किचन में लगी चिमनी भी बहुत जल्दी गंदी होती है। चिमनी के गंदे होते ही उसमें से तेल निकलने लगता है। ऐसे में इसे साफ करने के लिए आप कास्टिक सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी टब में चिमनी के फिल्टर्स डालें। फिर इसमें गर्म पानी मिलाएं। पानी में कास्टिक सोडा डालकर 30 मिनट के लिए फिल्टर्स को इसमें डालें। तय समय के बाद ब्रश की मदद से इन्हें साफ कर लें।

माइक्रोवेव

माइक्रोवेव भी रोज इस्तेमाल होता है ऐसे में यदि इसे रोज साफ न किया जाए तो गंदी बदबू आने लगती है। इसे साफ करने के लिए आप एक नींबू लेकर एक बाउल पानी में उसका रस डालें। फिर बाउल को पानी के साथ ही माइक्रोवेव में रख दें। अब माइक्रोवेव का क्लीनिंग बटन ऑन कर दें। कुछ समय के बाद कपड़े के साथ इसे साफ कर लें। माइक्रोवेव चमकने लगेगा।

गैस

गैस को चमकाने के लिए आप लिक्विड सोप और बेकिंग सोडा को मिलाकर पेस्ट बना लें। अब इसे स्पंज के साथ गैस पर लगाएं। 2-4 मिनट के लिए मिश्रण को ऐसे ही छोड़ दें और फिर टाइट स्क्रब के साथ गैस साफ कर दें।

मिक्सी

चटनी पीसने या फिर मसाला पीसने में इस्तेमाल होने वाली मिक्सी भी बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। ऐसे में आप इसे साफ करने के लिए विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सी के जार को साफ करने के लिए 2 चम्मच विनेगर को पानी में मिलाकर मिक्सी चला दें। इससे जार अंदर से साफ हो जाएगा। बेकिंग पाउडर में पानी मिलाकर भी मिक्सी को आप साफ कर सकते हैं।