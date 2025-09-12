12 SEPFRIDAY2025 1:03:28 PM
Nari

कम नहीं हो रही पंजाब की मुश्किलें, बाढ़ के बाद फैली ये बेहद खतरनाक बीमारी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 12 Sep, 2025 08:31 AM
कम नहीं हो रही पंजाब की मुश्किलें, बाढ़ के बाद फैली ये बेहद खतरनाक बीमारी

नारी डेस्क:पंजाब में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बाढ से मची तहस-नहस के बाद जहां लोग खुद को संभालने में गले हैं वहीं दूसरी तरफ एक खतरनाक बीमारी ने यहां हमला बोल दिया है। पंजाब के अजनाला में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के कई मामले सामने आए हैं। अधिकारियों के अनुसार, अफ्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) कोई फ्लू नहीं, बल्कि एक वायरल बीमारी है जो विशेष रूप से सूअरों को प्रभावित करती है।


कई सूअरों की हुई मौत 

सहायक उप निदेशक (पशुपालन), रविंदर सिंह कांग ने बताया- "यह फ्लू नहीं है। यह अफ्रीकी स्वाइन फीवर है, और यह केवल सूअरों को संक्रमित करता है। एक फार्म में कुछ सूअरों की मौत हो गई। हमने परीक्षण किए, और उनमें से कुछ पॉजिटिव पाए गए। इसे फैलने से रोकने के लिए, सूअरों को मार दिया जाता है और फार्म को सैनिटाइज़ किया जाता है। यह बीमारी दूसरे जानवरों या इंसानों में नहीं फैलती" ।


क्या है ASF

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) के अनुसार, अफ़्रीकी स्वाइन फीवर (ASF) घरेलू और जंगली सूअरों का एक बेहद संक्रामक वायरल रोग है, जिसकी मृत्यु दर 100% तक पहुंच सकती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए ख़तरा नहीं है, लेकिन इसका सूअरों की आबादी और कृषि अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। पंजाब सरकार ने डेंगू, मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए अजनाला और अन्य बाढ़ प्रभावित इलाकों में व्यापक फॉगिंग अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य हाल ही में आई बाढ़ के मद्देनजर जन स्वास्थ्य की रक्षा करना है, जिससे बीमारी के फैलने का खतरा बढ़ गया है।
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it