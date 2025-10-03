बैंक में पैसे रखने वाले हो जाएंगे बर्बाद!  इस लेखक ने दिया सोने- चांदी से अमीर बनने का मंत्र

रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि "रिच डैड पुअर डैड" किताब के लेखक हैं और निवेश के मामलों में जाने जाते हैं, ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी है। उनका कहना है कि आने वाले समय में वित्तीय संकट (Financial Crisis) आ सकता है। उनकी मानें तो कीमती धातुएं जैसे सोना और चांदी ही संकट के समय सुरक्षित निवेश का विकल्प बन सकती हैं। परंपरागत निवेश को वह असुरक्षित मानते हैं।



शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट से बचने की सलाह

कियोसाकी के अनुसार, शेयर बाजार और बॉन्ड मार्केट में गिरावट का खतरा बढ़ गया है। निवेशक इन पर अत्यधिक भरोसा न करें। कियोसाकी ने निवेशकों को यह भी नोट करने के लिए कहा कि वॉरेन बफेट (Warren Buffett) ने अब सोना और चांदी (Gold & Silver) को लेकर अपना नजरिया बदल लिया है। इससे संकेत मिलता है कि कीमती धातुएँ संकट के समय सुरक्षित निवेश का विकल्प बन सकती हैं।



निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह

कियोसाकी का कहना है कि इस समय अपने निवेश पोर्टफोलियो को सुरक्षित संपत्तियों की तरफ मोड़ना जरूरी है। सोना, चांदी और कुछ मामलों में क्रिप्टोकरेंसी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। उनका संदेश साफ है कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स में बड़ा संकट आ सकता है। वॉरेन बफेट जैसे अनुभवी निवेशक भी अब सोने और चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। इसलिए निवेशकों को सुरक्षित विकल्पों में निवेश करने की तैयारी करनी चाहिए।



Portfolio को सुरक्षित बनाने की सलाह

कियोसाकी की मानें से बैंक में पैसे रखना, स्टॉक्स या बॉन्ड्स जैसी पारंपरिक संपत्तियां अब जोखिम भरी हो सकती हैं। आर्थिक अनिश्चितता के कारण इनसे नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है। क्रिप्टोकरेंसी का कहना है कि बिटकॉइन (Bitcoin) और अन्य डिजिटल मुद्राएं (Cryptocurrencies) पारंपरिक निवेशों से अलग रास्ता देती हैं। ये मुद्राएं आर्थिक बदलाव और मुद्रास्फीति के खिलाफ एक तरह की सुरक्षा प्रदान कर सकती हैं। कियोसाकी निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे जल्दी निर्णय लें और अपने पोर्टफोलियो (Portfolio) को सुरक्षित बनाएं।