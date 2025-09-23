23 SEPTUESDAY2025 7:11:43 PM
इस दिवाली अपने नए घर को पेंट करवाने की सोच रहे हैं तो इन 5 गलतियों से बचें

  • Updated: 23 Sep, 2025 04:54 PM
नारी डेस्क: भारत में दिवाली का त्योहार घर की रौनक और रोशनी का पर्व माना जाता है। इस मौके पर घर की सजावट और पेंटिंग सबसे जरूरी कामों में से एक होती है। खासकर जब बात नए घर की हो तो पेंटिंग सिर्फ दीवारों का रंग बदलने का काम नहीं है, बल्कि यह घर की खूबसूरती और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने का जरिया भी है। लेकिन अक्सर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे न सिर्फ पैसे और समय की बर्बादी होती है बल्कि घर का लुक भी फीका पड़ जाता है। अगर आप इस दिवाली अपने नए घर को पेंट करवाने की सोच रहे हैं तो इन 5 गलतियों से जरूर बचें।

कलर शेड्स का गलत सिलेक्शन

पेंटिंग का सबसे मुश्किल काम होता है सही कलर चुनना। अक्सर लोग कैटलॉग देखकर रंग चुन लेते हैं, लेकिन असली समस्या तब आती है जब वही रंग दीवार पर बिल्कुल अलग दिखाई देता है। कमरे की लाइटिंग, खिड़कियों से आने वाली धूप और फर्नीचर का रंग – ये सब मिलकर दीवार के रंग को बदल देते हैं। अगर आप बहुत डार्क कलर चुन लेते हैं तो कमरा छोटा और भारी लग सकता है, खासकर तब जब कमरे में प्राकृतिक रोशनी कम हो। वहीं हल्के रंग कमरे को बड़ा और खुला दिखाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि पहले दीवार के एक छोटे हिस्से पर सैंपल पेंट लगाकर देखें और दिन-रात दोनों समय में उस रंग का असर समझें। तभी पूरे कमरे के लिए सही शेड चुनें।

कम बजट में भी क्लासी दिखेगा घर, इन Decor Ideas के साथ सजाएं अपना आशियाना

 क्वालिटी वाला कलर न खरीदना

बाजार में हर बजट के हिसाब से पेंट उपलब्ध हैं, लेकिन सिर्फ पैसे बचाने के लिए सस्ता पेंट खरीदना बड़ी गलती साबित हो सकता है। सस्ते पेंट्स जल्दी खराब हो जाते हैं, उन पर धूल और दाग ज्यादा जमते हैं और थोड़े समय बाद ही दोबारा पेंट कराने की नौबत आ जाती है।दिवाली जैसे मौके पर जब घर को चमकाना है, तो बेहतर होगा कि आप वॉटरप्रूफ, एंटी-बैक्टीरियल और डस्ट-रेसिस्टेंट पेंट्स का चुनाव करें। ये पेंट महंगे जरूर होते हैं लेकिन लंबे समय तक टिकते हैं और आपके घर की दीवारों को नया और चमकदार बनाए रखते हैं।

 दीवारों का सरफेस तैयार न करना

कई लोग सोचते हैं कि नया घर है तो दीवारें बिल्कुल सही होंगी, लेकिन यह सोच गलत है। नई दीवारों पर भी धूल, गंदगी या हल्की दरारें हो सकती हैं। अगर दीवारों को ठीक से तैयार किए बिना पेंट कर दिया जाए तो पेंट जल्दी छिल सकता है और उसकी फिनिशिंग खराब हो जाती है। इसलिए पेंटिंग से पहले दीवारों को अच्छे से साफ करें। जहां दरारें या छेद हों, वहां पुट्टी से भराई करें और सतह को स्मूथ बनाएं। ऐसा करने से पेंट की पकड़ मजबूत होगी और नतीजा शानदार आएगा।

सही प्राइमर का इस्तेमाल न करना

अक्सर लोग प्राइमर को नजरअंदाज कर देते हैं और इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। लेकिन सच यह है कि प्राइमर के बिना पेंट की चमक लंबे समय तक टिक नहीं पाती। प्राइमर पेंट और दीवार के बीच एक मजबूत परत बनाता है जिससे पेंट दीवार पर अच्छे से चिपकता है। अगर आप प्राइमर नहीं लगाते तो पेंट जल्दी फीका पड़ सकता है, उखड़ सकता है या धब्बेदार नजर आ सकता है। इसलिए चाहे खर्च थोड़ा बढ़े, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्राइमर जरूर लगवाएं। यह आपके पेंट को लंबे समय तक टिकाऊ और खूबसूरत बनाएगा।

प्रोफेशनल की मदद न लेना

कई लोग सोचते हैं कि पेंटिंग का काम खुद भी कर सकते हैं और इससे खर्च बच जाएगा। लेकिन असलियत यह है कि पेंटिंग एक तकनीकी काम है जिसमें कई बारीकियां होती हैं। एक प्रोफेशनल पेंटर को पता होता है कि कौन-सा पेंट किस सतह पर बेहतर रिजल्ट देगा, ब्रश या रोलर का सही इस्तेमाल कैसे करना है और कलर कॉम्बिनेशन को कैसे मैच करना है।

अगर पेंटिंग ठीक से नहीं हुई तो दीवारों पर धब्बे, लकीरें या असमान पैटर्न बन सकते हैं, जिससे घर की खूबसूरती खराब हो जाती है। खासकर जब नए घर की बात हो तो पहली बार प्रोफेशनल की मदद लेना ही समझदारी है, ताकि आपके घर का लुक शानदार बने और दिवाली पर मेहमान भी तारीफ किए बिना न रह सकें।

 कुल मिलाकर, दिवाली पर घर की पेंटिंग एक बड़ा और अहम काम है। सही कलर का चुनाव, अच्छी क्वालिटी का पेंट, दीवारों की तैयारी, प्राइमर का इस्तेमाल और प्रोफेशनल की मदद – ये पांच चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका नया घर चमक उठेगा और दिवाली की रौनक दोगुनी हो जाएगी।
  

