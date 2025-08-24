26 AUGTUESDAY2025 2:57:15 PM
Exercise के दौरान दिखें ये 5 लक्षण तो, हो सकता है Heart Attack का खतरा!

  • Edited By Vandana,
  • Updated: 24 Aug, 2025 06:53 PM
नारी डेस्क : आजकल फिट और स्वस्थ रहना हर किसी की प्राथमिकता बन गया है। इसके लिए लोग रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज (Exercise) दिल, फेफड़े और मांसपेशियों के लिए अच्छी होती है, लेकिन कभी-कभी इसके दौरान शरीर हमें हार्ट अटैक (दिल का दौरा) का संकेत भी दे सकता है। बता दे कि हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के होते हैं और इन्हें आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। हालांकि, इन्हें नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। इस आर्टिकल में हम आपको एक्सरसाइज के दौरान हार्ट अटैक के मुख्य लक्षण बताएंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि इन संकेतों को देखकर आपको क्या करना चाहिए।

सीने में दर्द या दबाव

एक्सरसाइज (Exercise) के दौरान अगर अचानक सीने में दबाव, भारीपन या दर्द महसूस हो, तो इसे बिल्कुल भी अनदेखा न करें। यह दर्द अक्सर बाएं हाथ, पीठ, गर्दन या जबड़े तक फैल सकता है। शुरुआती संकेत के तौर पर यह हार्ट अटैक का इशारा हो सकता है। ऐसे में तुरंत एक्सरसाइज बंद करें, आराम करें और यदि दर्द लगातार बना रहे या तेज हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। शुरुआती चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है।

PunjabKesari

सांस फूलना

यदि हल्की या सामान्य एक्सरसाइज (Exercise) करते समय अचानक सांस फूलने या सांस लेने में कठिनाई महसूस हो, तो इसे कभी भी हल्के में न लें। यह हार्ट अटैक या दिल की कार्यक्षमता में किसी समस्या का शुरुआती संकेत हो सकता है। ऐसे में तुरंत एक्सरसाइज रोक दें और आराम से बैठ जाएं या लेट जाएं। कुछ मिनटों तक गहरी सांस लें और शरीर को शांत करें। यदि सांस लेने की समस्या या असहजता बनी रहे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अक्सर लोग इसे सामान्य थकान समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हार्ट अटैक के शुरुआती संकेतों में यह सबसे आम लक्षणों में से एक है। इसलिए अपनी सेहत को गंभीरता से लेना और समय पर सही कदम उठाना बेहद जरूरी है।

सिर चकराना या बेहोशी

एक्सरसाइज (Exercise) के दौरान अचानक सिर चकराना, चक्कर आना या बेहोशी महसूस होना हार्ट अटैक या हृदय संबंधी किसी समस्या का संकेत हो सकता है। यह अक्सर शरीर में ब्लड फ्लो की कमी या दिल के सही तरीके से पंप न करने के कारण होता है। अगर ऐसा महसूस हो, तो तुरंत एक्सरसाइज बंद करें और किसी सुरक्षित जगह पर बैठ जाएं या लेट जाएं। अपने शरीर को शांत रखें और गहरी सांस लें। यदि यह लक्षण लंबे समय तक बने रहें, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि हार्ट अटैक के शुरुआती संकेतों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है।

 असामान्य थकान

अगर आप सामान्य एक्सरसाइज करते हुए भी असामान्य रूप से जल्दी थकने या कमजोरी महसूस करने लगें, तो यह हार्ट या हृदय से जुड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। सामान्य थकान से अलग, इस थकान के साथ कभी-कभी सांस फूलना, चक्कर आना या सीने में दबाव महसूस हो सकता है। इसे हल्के में न लें और तुरंत एक्सरसाइज बंद करें। आराम करें और अपने शरीर की प्रतिक्रिया को ध्यान से देखें। यदि थकान लगातार बनी रहे या बढ़ती जाए, तो चिकित्सक से जांच कराना बेहद जरूरी है।

PunjabKesari

पसीना या उल्टी आना 

अचानक ठंडा पसीना आना, मितली या उल्टी महसूस होना भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। यह लक्षण अक्सर बिना किसी भारी व्यायाम या गर्म वातावरण के अचानक दिखाई देते हैं और इसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं। हालांकि, यह हार्ट अटैक के शुरुआती चेतावनी संकेतों में से एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यदि एक्सरसाइज के दौरान ऐसा महसूस हो, तो तुरंत वर्कआउट रोक दें, किसी सुरक्षित और शांत जगह पर बैठ जाएं या लेट जाएं और शरीर को शांत करें। ठंडा पसीना, मितली या उल्टी हार्ट के सही तरीके से काम न करने का संकेत देते हैं और यदि इसे नजरअंदाज किया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना बहुत जरूरी है। समय पर सही कदम उठाने से हार्ट अटैक के जोखिम को कम किया जा सकता है और जीवन बचाया जा सकता है।

सावधानी और बचाव के उपाय

एक्सरसाइज (Exercise) शुरू करने से पहले हमेशा वार्म-अप और स्ट्रेचिंग करें, ताकि मांसपेशियां तैयार रहें और चोट या असामान्य लक्षणों का खतरा कम हो सकता है। नियमित रूप से हार्ट चेकअप, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते रहें। हार्ट अटैक के किसी भी शुरुआती संकेत को कभी भी नजरअंदाज न करें। एक्सरसाइज के दौरान अपने शरीर की सुनें और जरूरत पड़ने पर तुरंत मेडिकल हेल्प लें, ताकि किसी भी गंभीर स्थिति से बचा जा सके।

PunjabKesari

स्वस्थ और फिट रहना जरूरी है, लेकिन एक्सरसाइज के दौरान दिखने वाले किसी भी असामान्य लक्षण को अनदेखा करना जानलेवा हो सकता है। सीने में दर्द, सांस फूलना, चक्कर, थकान या पसीना जैसे संकेत दिखें तो तुरंत ध्यान दें और डॉक्टर से संपर्क करें। 
 

