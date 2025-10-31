31 OCTFRIDAY2025 11:28:18 AM
CBSE Board Exam: आ गई  फाइनल Datesheet, 10वीं-12वीं के छात्र अभी से शुरू कर लें तैयारी

  • Updated: 31 Oct, 2025 08:50 AM
नारी डेस्क: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं 2026 की तिथि जारी कर दी है। परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से आयोजित की जाएंगी।  पहली बार परीक्षा शुरू होने से 110 दिन पहले डेटशीट जारी की है। ताकि स्टूडेट्स को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए उचित समय मिल सके। CBSE ने कहा कि कक्षा 10 की 2026 की बोर्ड परीक्षाएं NEP-2020 में की गई सिफारिशों के अनुसार आयोजित की जाएंगी।  पहली बार, CBSE ने 24 सितंबर को 2026 की परीक्षाओं के लिए एक संभावित तिथि जारी की। 


पहले आ गई तारीख

कक्षा 9 और कक्षा 11 के पंजीकरण आंकड़ों के आधार पर, 2025 तक परीक्षा आयोजित करने की योजना बनाई गई थी।   सीबीएसई 10वीं परीक्षा 2026, 17 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक और सीबीएसई 12वीं परीक्षा 2026, 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जाएगी। सीबीएसई ने कहा कि सावधानीपूर्वक विचार किया गया है और सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी परीक्षा की तिथि प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ ओवरलैप न हो। आप  सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर सब्जेक्ट वाइज डेटशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।


दो बार होंगी परीक्षा

जून में, सीबीएसई ने 2026 से साल में दो बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं को मंजूरी दी थी, जिसमें पहला प्रयास अनिवार्य और दूसरा वैकल्पिक होगा। एक आधिकारिक प्रेस बयान में, सीबीएसई ने कहा, "एनईपी-2020 की सिफारिशों और हितधारकों के परामर्श के अनुसार, सीबीएसई ने 2026 की परीक्षाओं से कक्षा 10 में दो बोर्ड परीक्षाओं की नीति को लागू करने का निर्णय लिया है। सभी छात्रों को पहली परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा, जो फरवरी के मध्य में आयोजित की जाएगी और अप्रैल में घोषित की जाएगी। उत्तीर्ण होने वालों को प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी"।


ये छात्र नहीं बैठ सकते दूसरी परीक्षा में

सीबीएसई की ओर से कहा गया-  मई में होने वाली दूसरी परीक्षा में अधिकतम तीन विषयों - विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं - में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जिसके परिणाम जून में घोषित किए जाएंगे। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि मुख्य परीक्षाओं से पहले आंतरिक मूल्यांकन केवल एक बार किया जाएगा। जो छात्र पहली परीक्षा में तीन या अधिक विषयों में उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें "आवश्यक पुनरावृत्ति" के रूप में चिह्नित किया जाएगा, अर्थात वे केवल अगले वर्ष की मुख्य परीक्षाओं में ही पुनः उपस्थित हो सकेंगे। 

