भूतिया स्केलेटन Cupcake

नारी डेस्क : हैलोवीन या किसी डरावने थीम वाली पार्टी के लिए अगर आप कुछ स्पूकी और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, तो ये Spooky Scary Skeleton Cupcakes आपके लिए परफेक्ट हैं! यह कपकेक दिखने में जितने डरावने लगते हैं, खाने में उतने ही मज़ेदार और स्वादिष्ट होते हैं। चॉकलेट बेस, क्रीमी फ्रॉस्टिंग और ऊपर से ब्लैक गनाश व रेड ग्लेज़ का डरावना टच – सब मिलकर इन कपकेक्स को बनाते हैं एकदम Halloween Special Treat!

Servings - 6

सामग्री 

तेल – 60 मिलीलीटर

दही – 60 ग्राम

वनीला एसेंस – ½ टीस्पून

सिरका (विनेगर) – ½ टीस्पून

पिसी चीनी – 90 ग्राम

मैदा – 155 ग्राम

बेकिंग सोडा – ¼ टीस्पून

बेकिंग पाउडर – ½ टीस्पून

नमक – ⅛ टीस्पून

कोको पाउडर – 20 ग्राम

दूध – 80 मिलीलीटर

अनसॉल्टेड बटर – 150 ग्राम

पिसी चीनी (फ्रॉस्टिंग के लिए) – 100 ग्राम

वनीला एसेंस – ½ टीस्पून

ब्लैक चॉकलेट गनाश – 150 ग्राम

रेड ग्लेज़ – 2 टेबलस्पून

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

विधि (Preparation)

1. एक बाउल में 60 मिलीलीटर तेल, 60 ग्राम दही, ½ टीस्पून वनीला एसेंस और ½ टीस्पून सिरका डालें। इन्हें अच्छे से फेंटें जब तक मिश्रण स्मूद न हो जाए।

2. अब इसमें 90 ग्राम पिसी चीनी डालकर फिर से फेंटें, ताकि मिश्रण क्रीमी हो जाए।

3. इसके बाद इसमें 155 ग्राम मैदा, ¼ टीस्पून बेकिंग सोडा, ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर, ⅛ टीस्पून नमक और 20 ग्राम कोको पाउडर डालें। सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाएं।

4. अब 80 मिलीलीटर दूध डालें और तब तक फेंटें जब तक बैटर स्मूद और गाठों से मुक्त न हो जाए।

5. इस बैटर को कपकेक मोल्ड में डालें। हर मोल्ड के किनारों पर छोटी एल्युमिनियम फॉयल की स्ट्रिप्स लगाएं ताकि कपकेक स्केलेटन के आकार में बनें (वीडियो देखें)।

6. ओवन को 180°C (356°F) पर प्रीहीट करें और कपकेक को 20 मिनट तक बेक करें। फिर निकालकर 15 मिनट ठंडा होने दें।

7. एक बाउल में 150 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, 100 ग्राम पिसी चीनी और ½ टीस्पून वनीला एसेंस डालें। इन्हें फेंटकर स्मूद और फूला हुआ मिश्रण बना लें। फिर इसे पाइपिंग बैग में भरें।

8. ठंडे हो चुके कपकेक पर फ्रॉस्टिंग लगाएं, फिर इन्हें उल्टा करके बटर पेपर पर रखें और 20 मिनट के लिए फ्रिज में जमने दें।

9. अब ब्लैक चॉकलेट गनाश से स्केलेटन की आंखें, नाक और होंठ बनाएं। डरावना लुक देने के लिए आँखों के नीचे थोड़ी रेड ग्लेज़ लगाएं ताकि “ब्लडी इफेक्ट” दिखे।

10. आपके डरावने और स्वादिष्ट स्पूकी स्केलेटन कपकेक तैयार हैं। सर्व करें और मज़ा लें! 

