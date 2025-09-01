पंजाब बाढ़: सोनू सूद ने पीड़ितों की मदद का लिया संकल्प, कहा- सब कुछ कुर्बान हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगा

नारी डेस्क: पंजाब में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। सतलुज, व्यास और रावी नदियों के उफान के कारण कई इलाकों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी नुकसान हुआ है। इस आपदा की घड़ी में बॉलीवुड के दयालु अभिनेता सोनू सूद फिर से सामने आए हैं और बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पूरी ताकत से काम करने का बीड़ा उठाया है।

सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर की अपील

सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश साझा किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी बाढ़ से प्रभावित है, वे उनसे मदद के लिए संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने साफ कहा, “पंजाब मेरी आत्मा है। चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी ताकत और सब कुछ कुर्बान करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा।” सोनू ने कहा कि इस विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं है और हम सब मिलकर हर व्यक्ति की मदद करेंगे ताकि वे फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें।

I stand with Punjab.

Anyone affected by these devastating floods is not alone. Together, we will help every single person get back on their feet.

If you need any kind of help, please don’t hesitate to message — we will do our best to reach out and support you in any way we can.… pic.twitter.com/QrPM3kkEhC — sonu sood (@SonuSood) September 1, 2025

पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ का कहर

पंजाब के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, खासकर गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर जिलों के गांव बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इस कारण इन इलाकों में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को 3 सितंबर तक बंद कर दिया गया है। नदियों के उफान से मकान, खेत और सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है, कई जानवर पानी में बहते हुए नजर आए हैं और कई लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं।

सोनू सूद की मदद के लिए अपील

सोनू सूद ने लोगों से भी अपील की है कि वे जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा, “अगर आपको किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। हम हर संभव मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे।”

उनका यह संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस भी उनकी इस पहल की खूब सराहना कर रहे हैं। लोग उनकी दिलदार और मददगार भावना की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें असली हीरो कह रहे हैं।

सोनू के इस कदम पर उनके फैंस ने कहा

“ऐसा दिल किसका नहीं है, सिर्फ आपके जैसा!” “हमेशा जरूरतमंदों के लिए आगे खड़े रहते हैं।” “कोविड संकट में भी उन्होंने हजारों लोगों की मदद की, असली हीरो हैं।”

पंजाब में बाढ़ की इस आपदा में सोनू सूद का यह कदम उम्मीद जगाने वाला है। उनका यह संकल्प कि वे सब कुछ कुर्बान कर भी पीछे नहीं हटेंगे, प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी मदद साबित हो सकता है। ऐसे मुश्किल समय में इस तरह की इंसानियत और सेवा की भावना समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है।