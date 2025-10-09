09 OCTTHURSDAY2025 9:09:49 PM
Nari

वजन घटाने के नाम भारत में इस्तेमाल हो रही ये खतरनाक दवाई, Liver जैसे अंग हो रहे फेल!

  • Edited By Monika,
  • Updated: 09 Oct, 2025 05:02 PM
वजन घटाने के नाम भारत में इस्तेमाल हो रही ये खतरनाक दवाई, Liver जैसे अंग हो रहे फेल!

नारी डेस्क : तेजी से बढ़ते मोटापे के बीच अब लोग वजन घटाने के लिए दवाओं का सहारा लेने लगे हैं। जहां पहले लोग डाइटिंग और जिम पर निर्भर रहते थे, अब वे ऐसी दवाएं खरीद रहे हैं जो मोटापा घटाने का दावा करती हैं। लेकिन डॉक्टर लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि इन दवाओं के गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो शरीर को अंदर से कमजोर बना देते हैं। आइए जानते हैं कि भारत में फिलहाल कौन-कौन सी वजन घटाने वाली दवाएं सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही हैं और इनमें से कौन सी सबसे खतरनाक साबित हो सकती है।

ओबेजिटा-60 कैप्सूल | Obezita-60

सबसे ज्यादा बिकने वाली वजन घटाने की दवा ओबेजिटा-60 (Obezita-60) कैप्सूल भारत में मोटापा कम करने के लिए सबसे लोकप्रिय दवाओं में से एक है। यह दवा शरीर में फैट के अवशोषण को रोकती है, जिससे कैलोरी इनटेक घटता है और धीरे-धीरे वजन कम होने लगता है। इसे आमतौर पर खाने के साथ या खाने के एक घंटे के अंदर लिया जाता है।

साइड इफेक्ट्स

पेट दर्द और दस्त
गैस और पेट फूलना
लंबे समय तक सेवन पर पाचन तंत्र कमजोर होना

PunjabKesari

डॉक्टरों के मुताबिक, यह दवा केवल तभी असरदार होती है जब इसके साथ एक्सरसाइज और संतुलित आहार का पालन किया जाए। बिना डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल नुकसानदायक साबित हो सकता है।

यें भी पढ़ें : करवा चौथ की पूजा में क्यों मिट्टी के करवे का किया जाता है उपयोग, जानें कैसे शुरू हुई परंपरा?

मौनजारो और जेपबाउंड  Mounjaro और Zepbound

डायबिटीज कंट्रोल और वजन घटाने के लिए नई इंजेक्शन दवाएं। अमेरिकी कंपनी Eli Lilly की दो दवाएं – Mounjaro और Zepbound – को हाल ही में भारत में मंजूरी दी गई है। दोनों का केमिकल नाम Tirzepatide है। ये दवाएं इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं और शरीर में इंसुलिन कंट्रोल करने के साथ-साथ भूख कम करती हैं।

कैसे करती हैं काम

यह दवा शरीर में GLP-1 और GIP हार्मोन को सक्रिय करती है, जिससे व्यक्ति को पेट जल्दी भरने का एहसास होता है और वह कम खाता है।

साइड इफेक्ट्स

उल्टी, मतली, चक्कर
ब्लड शुगर लेवल में गिरावट
थायराइड कैंसर की हिस्ट्री वाले मरीजों के लिए बेहद खतरनाक

PunjabKesari

वेगोवी (Wegovy)

भूख कम करने वाली नई इंजेक्शन दवा। बतां दें की डेनमार्क की कंपनी Novo Nordisk द्वारा बनाई गई Wegovy दवा हाल ही में भारत में लॉन्च हुई है। इसे गंभीर मोटापे के मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा शरीर में जीएलपी हार्मोन को एक्टिव करती है, जिससे भूख कम लगती है और व्यक्ति धीरे-धीरे वजन कम करता है।

साइड इफेक्ट्स

पेट दर्द, गैस और उल्टी
मतली और डाइजेशन संबंधी समस्याएं
लंबे समय तक इस्तेमाल से लिवर पर असर

बैलून कैप्सूल ट्रीटमेंट

बिना सर्जरी वाला आधुनिक वजन घटाने का तरीका है। यह एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें एक कैप्सूल पेट में जाकर गुब्बारे की तरह फूल जाता है। इससे पेट में जगह कम हो जाती है और व्यक्ति कम खाना खाता है। इसका उपयोग एंडोस्कोपी या Swallow Pill विधि से किया जाता है।

कीमत: एक बार के ट्रीटमेंट की लागत करीब ₹2.5 से ₹4 लाख तक होती है।

सावधानी: यह ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें एसिडिटी, हार्टबर्न या रिफ्लक्स की समस्या होती है।

यें भी पढ़ें : नाखूनों में बार-बार दिखें ये बदलाव तो समझ लें शरीर में चल रही कोई बड़ी गड़बड़ी

कौन सी दवा है सबसे ज्यादा खतरनाक?

विशेषज्ञों के अनुसार, मौनजारो, जेपबाउंड और वेगोवी जैसी इंजेक्शन दवाएं असरदार तो हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स अन्य दवाओं की तुलना में ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इनका गलत उपयोग शरीर में थायराइड, ब्लड शुगर और पाचन तंत्र से जुड़ी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। कई मामलों में मरीजों में उल्टी, कमजोरी और हार्मोनल असंतुलन जैसी जटिल स्थितियां भी सामने आई हैं।

PunjabKesari

वजन घटाने का बेस्ट तरीका 

वजन घटाने की दवा कभी भी पहला विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल और लाइफस्टाइल सुधार से वजन नहीं घटता, तभी डॉक्टर की निगरानी में ऐसी दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। इनका गलत इस्तेमाल शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है।

रोजाना कम से कम 30 मिनट वॉक या योग करें।
चीनी और जंक फूड से दूरी बनाएं।
भरपूर नींद और पर्याप्त पानी पीना न भूलें।
वजन घटाने की दवा केवल डॉक्टर की सलाह से ही लें।

वजन घटाने की दवाएं दिखने में आसान समाधान लग सकती हैं, लेकिन इनके दुष्प्रभाव लंबे समय तक शरीर पर असर डाल सकते हैं। इसलिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाना ही वजन घटाने का सबसे सुरक्षित और स्थायी तरीका है।

Related News

Nari Special

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा

नवरात्रि में जरूर करें तुलसी की पूजा
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it