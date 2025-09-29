प्राइवेट पार्ट को साबुन से धोना चाहिए या नहीं? जान लीजिए हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय

नारी डेस्क: प्राइवेट पार्ट की सफाई बेहद जरूरी है, लेकिन अक्सर लोग इसे साबुन से धोने की गलती कर बैठते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गलत साबुन का इस्तेमाल प्राइवेट पार्ट की संवेदनशील त्वचा और पीएच बैलेंस को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे जलन, खुजली और इंफेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है।

प्राइवेट पार्ट की सेंसिटिविटी

प्राइवेट पार्ट की त्वचा शरीर के अन्य हिस्सों की तुलना में काफी सेंसिटिव होती है। नमी और गर्मी के कारण इस एरिया में बैक्टीरिया और फंगस के लिए बढ़िया माहौल बन जाता है। इसलिए साफ-सफाई जरूरी है, लेकिन इसका तरीका सही होना चाहिए। अधिकतर लोग घर में मौजूद साधारण साबुन या बॉडी वॉश का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हानिकारक रसायन और खुशबू वाले होते हैं। इससे त्वचा में खुजली, जलन या एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

साबुन का असर: पीएच बैलेंस बिगड़ सकता है

महिलाओं के प्राइवेट पार्ट का प्राकृतिक पीएच बैलेंस 3.8 से 4.5 के बीच होता है। यह बैक्टीरिया के बढ़ने को रोकता है। साबुन का सीधा इस्तेमाल इस संतुलन को बिगाड़ सकता है और यौन संक्रमण, खुजली और अन्य इंफेक्शन का कारण बन सकता है।

कैसे करें सही सफाई

गुनगुने पानी से धोएं: प्राइवेट पार्ट की सफाई का सबसे सुरक्षित तरीका है हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल।

साबुन जरूरी हो तो जेंटल साबुन चुनें: केवल डॉक्टर की सलाह से मेडिकली टेस्टेड, हाइपोएलर्जेनिक या जेंटल साबुन का उपयोग करें।

अच्छी तरह धोएं: साबुन लगाने के बाद प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह पानी से धोना जरूरी है।

अत्यधिक साफ-सफाई से बचें: ज्यादा बार धोना या ज्यादा साबुन का इस्तेमाल हानिकारक हो सकता है।

प्राकृतिक विकल्प भी मददगार

कई बार प्राकृतिक सफाई के विकल्प भी बेहतर साबित होते हैं हल्के गुनगुने पानी से रोजाना साफ करना। डॉक्टर की सलाह से हर्बल क्लींजर का इस्तेमाल। हमेशा साफ और सूखे कपड़े पहनें, ताकि नमी कम हो और संक्रमण की संभावना घटे।

प्राइवेट पार्ट की रोजाना सफाई जरूरी है, लेकिन साबुन का इस्तेमाल अनजाने में न करें। सही पीएच बैलेंस और संवेदनशील त्वचा को ध्यान में रखकर ही कोई भी क्लींजर या साबुन चुनें। इससे आपकी त्वचा स्वस्थ रहेगी और इंफेक्शन से बचाव होगा।