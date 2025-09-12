शाहरुख खान ने भी दिखा दिया अपना बड़ा दिल, पंजाब के 1500 परिवारों को लिया गोद

नारी डेस्क: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने जारी बाढ़ के बीच पंजाब के लोगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। अभिनेता के मीर फाउंडेशन ने स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर पंजाब में भीषण बाढ़ से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने, आवश्यक किट वितरित करने और उनके पुनर्वास प्रयासों में सहायता करने के लिए कदम बढ़ाया है। संकट की स्थिति में, उनके फाउंडेशन ने स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर ज़रूरतमंद लोगों को आवश्यक सहायता प्रदान की है।



राहत किटों में दवाइयां, स्वच्छता सामग्री, खाद्य सामग्री, मच्छरदानी, तिरपाल, तह बिस्तर, सूती गद्दे और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य अमृतसर, पटियाला, फाज़िल्का और फिरोजपुर जिलों के 1,500 परिवारों तक पहुंचना है, जहां उन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा और आश्रय के लिए तत्काल सहायता प्रदान की जाएगी, साथ ही परिवारों को सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से शुरू करने में सहायता भी मिलेगी। पंजाब इस समय हाल के वर्षों में आई सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है, जिसने हजारों परिवारों को विस्थापित कर दिया है। राहत और पुनर्वास कार्य जारी हैं, और अधिकारी और गैर-सरकारी संगठन सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं।

राउंडग्लास फाउंडेशन नामक एक एनजीओ ने शाहरुख के समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। कैप्शन में लिखा है, -"शाहरुख खान जी का उनके मीर फाउंडेशन के माध्यम से हमारी मदद करने के लिए हार्दिक आभार। उनका समर्थन हमें शक्ति, आशा देता है और हमारे विश्वास को बढ़ाता है कि हम इससे उबर जाएंगे। उनके समर्थन से, हम कई प्रभावित क्षेत्रों में 5,000 लोगों को प्रभावित करने में सक्षम हुए हैं: अमृतसर में चक औल; गुरदासपुर में घनीके बेट; फाजिल्का में ढाणी मोहना राम, ढाणी गोरखा, गट्टी नंबर 3 और सबुआना; और फिरोजपुर में गट्टी राजो के और टेंडी वाला।"



3 सितंबर को, शाहरुख खान ने एक्स पर एक भावुक पोस्ट में बाढ़ प्रभावित निवासियों के साथ एकजुटता व्यक्त की। शाहरुख ने लिखा- "पंजाब में इन विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए मेरी संवेदनाएं हैं। प्रार्थनाएं और शक्ति भेज रहा हूं... पंजाब की भावना कभी नहीं टूटेगी... ईश्वर उन सभी का भला करे।" कई बॉलीवुड और पंजाबी सितारों ने राहत और पुनर्वास प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। गायक-अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने राहत कार्यों में सहयोग के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर गुरदासपुर और अमृतसर के दस सबसे बुरी तरह प्रभावित गाँवों को गोद लिया है। एमी विर्क ने भी इंस्टाग्राम पर घोषणा की कि उन्होंने और उनकी टीम ने प्रभावित परिवारों के लिए 200 घरों को गोद लिया है।