'मेरी मां हिंदू इसलिए गाय मेरी भी माता है' Salman Khan की मां Salma Khan थी हिंदू

  Edited By Vandana,
  Updated: 18 Sep, 2025 07:37 PM
'मेरी मां हिंदू इसलिए गाय मेरी भी माता है' Salman Khan की मां Salma Khan थी हिंदू

नारी डेस्कः बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान अपने ब्यानों के चलते सुर्खियों में आ जाते हैं। ऐसा ही उनका एक औऱ ब्यान इस समय खूब वायरल हो रहा है हालांकि ये साल 2018 का इंटरव्यू हैं जिसमें सलमान खान ने कहा था मेरी मां हिंदू है इसलिए गाय मेरी भी माता है।

'गाय हमारी भी माता है। मैं मानता हूँ गाय मेरी मां है क्योंकि मेरी मां हिंदू हैं' 

दरअसल, ये बात सलमान खान ने साल 2018 में आप की अदालत शो में कही थी, जब उनसे खाने के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि  "मैं सब कुछ खाता हूँ सिवाय बीफ और पोर्क के। जब उनसे पूछा गया कि वो बीफ क्यों नहीं खाते तो उन्होंने कहा: “गाय हमारी भी माता है। मैं मानता हूँ गाय मेरी माँ है क्योंकि मेरी माँ हिंदू हैं।” इसी के साथ सलमान ने अपने परिवार की ओर इशारा किया। उनके पिता मुस्लिम है, अपनी सगी मां हिंदू औऱ दूसरी सौतेली मां हेलेन क्रिश्चियन हैं। इस पर सलमान ने कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और अपने खाने के चुनावों में ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। 
PunjabKesari

बता दें कि सलमान खान की मां सलमा खान एक हिंदू परिवार से थी उनका असली नाम सुशीला चरक था।  सुशीला चरक से सलमा बनी सुशीला, मुंबई की एक हिंदू फैमिली में हुआ था। वह एक महाराष्ट्रीयन फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और एक डोगरा राजपूत पिता और महाराष्ट्रीयन मां की बेटी हैं। सलीम से सुशीला की मुलाकात, शादी के 6 साल पहले हुई थी, दोनों ने एक दूसरे को 5 साल तक डेट किया था। फिर दोनों ने शादी करने का फैसला लिया था।

सलीम और सुशीला की शादी दोनों धर्मों के रीति-रिवाज से हुई

सलीम खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, 'मेरे ससुर एक डेंटिस्ट थे और उन्होंने मेरी शादी की बात आने पर मेरे बैकग्राउंड की जांच की। उन्होंने इस बात का सम्मान किया था कि मैं एक अच्छे परिवार से हूं और अच्छा पढ़ा-लिखा हूं। उन्होंने मुझे साफ-साफ कहा कि उन्हें केवल मेरे धर्म से ही आपत्ति है। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर हमारे बीच मतभेद या झगड़े होते भी हैं तो मैं और मेरी पत्नी अपने धर्मों के कारण ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी शादी को अब करीब 60 साल हो गए हैं।'

बता दें कि सलीम और सुशीला की शादी दोनों धर्मों के रीति-रिवाज के अनुसार हुई। सलीम कहते हैं, 'मेरी पत्नी को सात फेरे की रस्म बहुत पसंद थी और उसने अपनी बहन और चचेरी बहन को भी इसे निभाते देखा था। इसलिए मैंने खुद अपने इलाके में एक पंडित को ढूंढ़ा और फेरे लगवाए । हमने निकाह भी करवाया, जो असल में एक रस्म है जिससे ये साफ होता है कि आप किसी दबाव या जबरदस्ती में शादी तो नहीं कर रहे हैं।'

तब से ही सलीम खान और उनके परिवार में हिंदू त्योहार खास हिस्सा रहे हैं। सलीम खान ने अपना सारा जीवन हिंदुओं के बीच बिताया। पुलिस थाने, कॉलोनियों में वह हिंदू फेस्टिवल मनाते आए हैं। उनके घर गणपति पूजन कई सालों से होता आया है। वहीं अर्पिता खाना की शादी भी हिंदू परिवार में की गई। 

