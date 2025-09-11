नारी डेस्क : अगर आप कुछ अलग और टेस्टी बनाना चाहते हैं, तो यह राइस पैनकेक बिल्कुल सही है।उबले चावल, मसालेदार सॉस और पिघला हुआ मोजरेला चीज इसे बच्चों और बड़ों, दोनों के लिए मजेदार और लजीज बनाते हैं। इसे आप नाश्ते में, शाम की चाय के साथ या पार्टी स्नैक के रूप में आसानी से बना सकते हैं।

Servings - 4

सामग्री

उबला हुआ चावल – 300 ग्राम

केचप – 2 बड़े चम्मच

रेड चिल्ली सॉस – 1 1/2 बड़े चम्मच

सोया सॉस – 1 छोटी चम्मच

हरी स्प्रिंग प्याज – 2 बड़े चम्मच

तेल – 1 बड़ा चम्मच

मोज़रेला चीज़ – 50 ग्राम

साल्सा – 40 ग्राम

विधि

1. एक बर्तन में 300 ग्राम उबला हुआ चावल, 2 बड़े चम्मच केचप, 1 1/2 बड़े चम्मच रेड चिल्ली सॉस, 1 छोटी चम्मच सोया सॉस और 2 बड़े चम्मच हरी स्प्रिंग प्याज़ डालें। अच्छे से मिलाएं।

2. एक पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें। इसमें चावल का मिश्रण डालें और समान रूप से फैलाकर पैनकेक का आकार दें। 3–4 मिनट तक पकाएं।

3. पैनकेक को धीरे से पलटें। ऊपर से मोजरेला चीज छिड़कें, पैन को ढक दें और चीज के पिघलने तक 3–4 मिनट और पकाएं।

4. पैनकेक को पैन से निकालें और सर्विंग प्लेट में रखें।

5. ऊपर से साल्सा डालें।

6. गरमागरम परोसें।

