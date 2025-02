बैन हुई Red Dye No-3, इस्तेमाल से हो रहा Cancer, रिस्क देखते हुए FDA का बड़ा फैसला

नारी डेस्क: इस महीने, अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य उत्पादों में सिंथेटिक खाद्य रंग रेड डाई नंबर 3 के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि यह कदम महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सभी Artificial food रंगों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस कदम से खाद्य रंगों की सुरक्षा और उपयोग पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है।

तो, FDA ने इस विशेष घटक को क्यों प्रतिबंधित किया और यह उपभोक्ताओं के लिए क्या मायने रखता है?

FDA द्वारा लिया गया यह कदम

यह प्रतिबंध कैलिफोर्निया के 2023 के प्रतिबंध के साथ मेल खाता है, जो 2027 से रेड डाई नंबर 3 वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाता है। यह कदम अमेरिका को यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बराबर लाता है, जहाँ इस रंग का उपयोग पहले से ही प्रतिबंधित है।

The FDA finally bans Red Dye No. 3 from food and ingested drugs.



The problems it causes? Thyroid cancer, ADHD, and hyperactivity in children.



Here’s how you were unknowingly consuming it and the damage it was causing you: 🧵 pic.twitter.com/OoId9TDbv0 — Harry Psaros (@PittGuru) January 21, 2025

रेड डाई नंबर 3 क्या है?

रेड डाई नंबर 3, जिसे एरिथ्रोसिन (Erythrosine) भी कहा जाता है, हजारों खाद्य और पेय पदार्थों में पाया जाता है, जिनमें कैंडी, नाश्ते के अनाज, बेकिंग मिक्स, जमी हुई मिठाई, Processed meat, कैन में बंद फल, और फलों के स्वाद वाले पेय शामिल हैं। यह रंग पहली बार 1907 में FDA द्वारा स्वीकृत किया गया था, लेकिन इसके स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर पिछले कुछ दशकों में चिंता बढ़ी है।

1980 के दशक में किए गए अध्ययन ने यह दर्शाया था कि उच्च खुराक में रेड डाई नंबर 3 से चूहों में थायरॉइड ट्यूमर हो सकते हैं, जिससे इसके मानव स्वास्थ्य पर संभावित खतरों के बारे में सवाल उठे।

FDA का प्रतिबंध और इसका उद्देश्य

FDA का यह कदम लगातार चल रहे वैज्ञानिक मूल्यांकों और कृत्रिम खाद्य रंगों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में बढ़ती चिंता के कारण लिया गया है। यह प्रतिबंध यह दर्शाता है कि FDA खाद्य रंगों और additives के सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर है और उपभोक्ताओं को अनावश्यक स्वास्थ्य जोखिमों से बचाना चाहता है।

The FDA just banned Red Dye 3—a toxic additive linked to serious health risks.



RFK Jr. and MAHA led the charge to expose this dye lurking in thousands of products we consume daily.



Here’s a list of the biggest offenders that must change their ingredients by 2027 🧵 pic.twitter.com/3ZL2QUQiRr — American Values 🗽 (@AV24org) January 15, 2025

हालांकि, यह प्रतिबंध केवल रेड डाई नंबर 3 तक सीमित है और इसका मतलब यह नहीं है कि सभी Artificial रंगों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। वर्तमान में कई अन्य सिंथेटिक रंग जैसे रेड नंबर 40, येलो नंबर 5, और ब्लू नंबर 1 की अनुमति दी गई है, जिनका उपयोग खाद्य उत्पादों में किया जाता है। हालांकि, FDA इन रंगों की सुरक्षा की नियमित समीक्षा करता रहेगा और अगर किसी रंग के बारे में कोई नया डेटा सामने आता है, तो कार्रवाई की जा सकती है।

रेड डाई नंबर 3 और स्वास्थ्य के लिए खतरे

रेड डाई नंबर 3 अन्य सिंथेटिक खाद्य रंगों की तरह पेट्रोलियम से बनता है, जिसे कुछ अध्ययन में कैंसर के कारण के रूप में दिखाया गया है। हालांकि अब तक मनुष्यों पर कोई अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन पेट्रोलियम आधारित रंगों को कैंसरजनक माना जाता है।

इसके अलावा, रेड डाई नंबर 3 को बच्चों में व्यवहारिक समस्याओं से भी जोड़ा गया है। कैलिफोर्निया के पर्यावरण संरक्षण एजेंसी ने 2021 में एक स्वास्थ्य मूल्यांकन जारी किया था, जिसमें कहा गया कि कृत्रिम खाद्य रंगों का बच्चों पर "नकारात्मक न्यूरो-बिहेवियरल प्रभाव" हो सकता है, खासकर उन बच्चों में जो इन रंगों के प्रति संवेदनशील होते हैं। इन प्रभावों में शामिल हैं: ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, बेचैनी

उपभोक्ताओं के लिए क्या मतलब है?

FDA का यह प्रतिबंध उपभोक्ताओं के लिए एक छोटी जीत साबित हो सकता है। यह दर्शाता है कि FDA खाद्य पदार्थों में हानिकारक additives से बचाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। हालांकि, यह कदम सभी Artificial रंगों पर लागू नहीं होता है, और आने वाले समय में अन्य रंगों के बारे में भी अधिक अध्ययन किए जा सकते हैं।

The FDA just banned Red 3 dye for cancer concerns



Companies have until 2027 to make the change.



Probably would be a good idea to avoid products with it until then. pic.twitter.com/L0Ey1KeJ0u — Being Libertarian (@beinlibertarian) January 15, 2025

फूड कंपनियों को 15 जनवरी, 2027 तक अपने उत्पादों से रेड डाई नंबर 3 को हटा लेने के लिए कहा गया है। कुछ कंपनियां प्राकृतिक रंगों जैसे चुकंदर का रस और हल्दी का उपयोग कर सकती हैं, जबकि कुछ कंपनियां लागत कम रखने के लिए अन्य स्वीकृत कृत्रिम रंगों का उपयोग जारी रख सकती हैं। उपभोक्ता खाद्य पैकेज पर लिखी सामग्री सूची को पढ़कर यह जान सकते हैं कि उनके भोजन में किस प्रकार के रंग और अन्य कृत्रिम additives हैं।

FDA द्वारा रेड डाई नंबर 3 पर प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह सभी कृत्रिम खाद्य रंगों पर प्रतिबंध नहीं है। उपभोक्ताओं को पूरी तरह से प्राकृतिक खाद्य पदार्थों की ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और खाद्य लेबल को ध्यान से पढ़कर खाद्य रंगों और अन्य additives से जुड़ी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यह कदम खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, और भविष्य में अन्य खाद्य रंगों की सुरक्षा पर भी समीक्षा हो सकती है।