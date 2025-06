'रैश ड्राइविंग ना करो...' सिर्फ ये बात कहने पर ड्राइवर ने महिला पैसंजर पर बरसाए थप्पड़, यहां देखें वीडियो

नारी डेस्क: बेंगलुरु से एक बेहद ही शर्मनाक वीडियो सामने आया है। यहां रैपिडो बाइक ड्राइवर ने किसी बात को लेकर महिला पर थप्पड़ जड़ दिया। यह घटना शनिवार को हुई जब जयनगर में एक आभूषण की दुकान पर सेल्सवुमन के रूप में काम करने वाली महिला अपने कार्यस्थल पर जा रही थी।

Bengaluru @rapidobikeapp bike rider slaps customer as she allegedly questions him over rash driving and jumping signal

Lady falls to the ground after Rapido rider slaps her hard pic.twitter.com/eM4aec1NzW