रणवीर सिंह की  3.5 करोड़ की वॉच देख उड़े फैंस के होश, बोले-‘ये क्या फ्यूचर बताती है…?’

नारी डेस्क: बॉलीवुड के एनर्जी किंग रणवीर सिंह एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका कोई अतरंगी लुक नहीं बल्कि उनकी घड़ी है। हाल ही में रणवीर को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां उनका नया लुक और हाथ में बंधी करोड़ों की घड़ी सोशल मीडिया पर छा गई।

एयरपोर्ट पर दिखा स्टाइलिश अवतार

रणवीर सिंह एयरपोर्ट पर ब्लैक ट्रैक सूट में नजर आए। लंबे समय बाद उन्होंने हेयरस्टाइल बदला है और अब वह छोटे बालों और क्लीन शेव लुक में दिखे। फैंस को उनका ये बदला-बदला अंदाज काफी पसंद आया, लेकिन सबका ध्यान उनकी घड़ी पर जाकर ठहर गया।

3.5 करोड़ रुपये की लग्जरी वॉच!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह ने जो घड़ी पहनी थी, उसकी कीमत करीब 3 करोड़ 50 लाख रुपये बताई जा रही है। यह एक हाई-एंड लग्जरी ब्रांड की वॉच है, जिसे सिर्फ अमीरों का अमीर ही पहन सकता है। यह घड़ी देखने में जितनी शानदार थी, उसकी कीमत ने फैंस को और भी हैरान कर दिया।

सोशल मीडिया पर फैंस के मजेदार रिएक्शन

रणवीर की घड़ी देखकर सोशल मीडिया यूजर्स के मजेदार कमेंट्स आने लगे:

एक यूजर ने लिखा – "ये क्या फ्यूचर भी बता देती है?"

दूसरे ने कहा – "हार्दिक पांड्या के पास 45 करोड़ की वॉच है, ये तो कुछ नहीं!"

कोई बोला – "लगता है अंबानी जी का गिफ्ट है!"

एक फैन ने लिखा – "यूं ही बाबा नहीं कहते रणवीर को..."

लोगों को रणवीर की वॉच देखकर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की याद आ गई, जो अपनी महंगी घड़ियों के लिए पहले ही चर्चा में रह चुके हैं।

रणवीर सिंह का फैशन सेंस

रणवीर का फैशन हमेशा से सुर्खियों में रहा है। वह कभी रंग-बिरंगे सूट्स तो कभी अनोखे हेयरस्टाइल से सबका ध्यान खींचते हैं। अब ये करोड़ों की घड़ी उनके लक्ज़री टेस्ट और स्टारडम का नया उदाहरण बन गई है।

रणवीर सिंह का यह लुक और उनकी घड़ी एक बार फिर यह साबित करती है कि वो सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि स्टाइल और रॉयल्टी में भी किसी से पीछे नहीं हैं। अब फैंस को इंतजार है कि अगली बार रणवीर और क्या नया लेकर आते हैं!

