रामनगरी अयोध्या में कल से भारी वाहनों का प्रवेश बंद: श्रद्धालुओं के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन

नारी डेस्क: रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। 29 अक्टूबर की रात 10 बजे से लेकर 31 अक्टूबर तक शहर की सीमा में भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान 13 प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही में कोई बाधा न आए।

इन रास्तों पर रहेगा डायवर्जन

सुल्तानपुर, रायबरेली, आजमगढ़, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, बहराइच और बलरामपुर की ओर से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया गया है। सुल्तानपुर से आने वाले वाहन कूड़ेभार से मोड़े जाएंगे। रायबरेली दिशा के वाहन हलियापुर से डायवर्ट होंगे। आजमगढ़ और अंबेडकर नगर से आने वाले वाहन दोस्तपुर होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर भेजे जाएंगे। बाराबंकी से आने वाले वाहन रामसनेहीघाट–हैदरगढ़ मार्ग से जाएंगे। गोंडा और बस्ती की दिशा के वाहन लोलपुर और नवाबगंज मार्ग से गुज़रेंगे।

सरयू पुल और प्रमुख मार्गों पर रोक

सरयू पुल की ओर जाने वाले सभी वाहनों पर रोक रहेगी। लकड़मंडी चौराहा, दुर्गागंज माझा और साकेत पेट्रोल पंप से पुराने सरयू पुल की दिशा में कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा। हनुमान गुफा चौराहा, लता मंगेशकर चौक और वासुदेव घाट तिराहा की ओर भी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा।

पार्किंग और वैकल्पिक व्यवस्था

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कूड़ाकेशवपुर तिराहे के पास और यश पेपर मिल परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राजघाट बंधे पर भी पार्किंग स्पेस तैयार किया गया है, ताकि परिक्रमा में आने वालों को कोई दिक्कत न हो।

सख्त निगरानी और पुलिस तैनाती

एसपी ट्रैफिक ए.पी. सिंह ने बताया कि सभी प्रमुख प्रवेश बिंदुओं पर पर्याप्त पुलिस बल और ट्रैफिक कर्मियों की तैनाती रहेगी। कंट्रोल रूम से सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए निगरानी रखी जाएगी। श्रद्धालुओं और वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे डायवर्जन का पालन करें और प्रतिबंधित मार्गों पर न जाएं।

श्रद्धालुओं से अपील

प्रशासन ने अनुरोध किया है कि भक्तजन अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और धैर्य बनाए रखें, ताकि परिक्रमा का पवित्र पर्व शांतिपूर्ण और सुगम तरीके से संपन्न हो सके।

