मेघालय हनीमून कांड: इस जगह में राजा रघुवंशी ने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे आखिरी पल

नारी डेस्क: मेघालय के शिलांग में राजा रघुवंशी हत्या मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने बताया कि हत्या की साजिश राज कुशवाह ने रची थी, जिसकी पहचान हत्या के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में की गई थी। इसी बीच डबल-डेकर रूट ब्रिज और नोंग्रियाट स्थित होम स्टे का वीडियो सामने आया है जहां राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी अपने हनीमून ट्रिप के दौरान रुके थे।

#WATCH | East Khasi Hills, Meghalaya: Owner of the Home Stay in Nongriat, Constantine says, "They came here on May 22. They reached here at around 4.30 pm. They stayed here for one night. They left at 5.30 am the next morning..." https://t.co/ndmK71IXLd pic.twitter.com/pNNtNCCTtp