नारी डेस्क : किम्ची, कोरियाई भोजन की मशहूर डिश, खाने में तीखी, खट्टी और हल्की मीठास लिए होती है। यह न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करते हैं।

Servings - 5

सामग्री

मूली – 230 ग्राम

नमक – 1 चम्मच

पानी – 80 मिलीलीटर

मैदा (All purpose flour) – 2 बड़े चम्मच

लहसुन – 1 बड़ा चम्मच

अदरक – 1 बड़ा चम्मच

प्याज़ – 100 ग्राम

सेब – 120 ग्राम

पानी – 40 मिलीलीटर

लाल मिर्च – 1 बड़ा चम्मच

सोया सॉस – 1 चम्मच

सिरका – 1 चम्मच

चीनी – 1/4 चम्मच

पानी – 500 मिलीलीटर

हरी प्याज़ की पत्तियां (Green spring onions) – 60 ग्राम

विधि

1. एक बाउल में 230 ग्राम मूली और 1 चम्मच नमक डालें। अच्छी तरह मिलाएं और 1 घंटे के लिए अलग रख दें।

2. एक पैन में 80 मिलीलीटर पानी उबालें, उसमें 2 बड़े चम्मच मैदा डालें। लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएं। आंच से उतारकर अलग रख दें।

3. ब्लेंडर में 1 बड़ा चम्मच लहसुन, 1 बड़ा चम्मच अदरक, 100 ग्राम प्याज़, 120 ग्राम सेब और 40 मिलीलीटर पानी डालें। स्मूद प्यूरी बनने तक ब्लेंड करें और अलग रख दें।

4. एक बाउल में तैयार मैदा का पेस्ट, ब्लेंड की हुई प्यूरी, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका और 1/4 चम्मच चीनी डालें। अच्छी तरह मिलाएँ और अलग रख दें।

5. दूसरी बाउल में मूली को 500 मिलीलीटर पानी से धोएँ। पानी निथारकर अलग बाउल में रखें।

6. मूली में हरी प्याज़ की पत्तियां और तैयार मिश्रण डालें। अच्छी तरह मिलाएं।

7. मूली की किम्ची को एयरटाइट कंटेनर में डालें और कमरे के तापमान पर 3 दिन के लिए रख दें।

8. तैयार होने के बाद परोसें।

नोटः ऐसे ही नई-नई और टेस्टी रेसिपी के लिए हमारे Yum Recipes APP को डाउनलोड करें।

iOS: https://apps.apple.com/in/app/id1225104109

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.punjabkesari.yum