पंपकिन Butter

नारी डेस्क : पंपकिन बटर एक स्वादिष्ट और मलाईदार डिश है, जो हल्की मिठास और मसालों के अद्भुत स्वाद से भरपूर होती है। यह रेसिपी न केवल खाने में लाजवाब है, बल्कि बनाने में भी बहुत आसान है। इसे ब्रेड, पराठा या किसी भी स्नैक के साथ सर्व किया जा सकता है। हल्का मीठा और मसालेदार पंपकिन बटर हर किसी को पसंद आएगा।

Servings - 10

सामग्री

घी – 2 छोटी चम्मच

पंचफोरन – 1 बड़ा चम्मच

कद्दू – 300 ग्राम

हल्दी – 1/4 छोटी चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1/2 छोटी चम्मच

नमक – 1/2 छोटी चम्मच

काली मिर्च पाउडर – 1/4 छोटी चम्मच

पानी – 150 मिलीलीटर

गुड़ पाउडर – 2 बड़े चम्मच

बर्फ के टुकड़े

पिघला हुआ बटर – 150 ग्राम

विधि

1. एक पैन में 2 छोटी चम्मच घी गरम करें। इसमें 1 बड़ा चम्मच पंचफोरन डालें और 300 ग्राम कद्दू डालकर 2–3 मिनट तक भूनें।

2. अब 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं।

3. इसमें 150 मिलीलीटर पानी डालें, मिलाएं, ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर 8–10 मिनट तक पकाएं जब तक कद्दू नरम न हो जाए।

4. ढक्कन हटाएं, 2 बड़े चम्मच गुड़ पाउडर डालें और पके हुए कद्दू को अच्छे से मैश करें। फिर आंच से उतारकर 10 मिनट ठंडा होने दें।

5. एक बड़े बाउल में बर्फ के टुकड़े डालें। उसके ऊपर एक छोटा बाउल रखें और उसमें पिघला हुआ बटर डालें। बटर को थोड़ा गाढ़ा होने तक फेंटें।

6. ठंडा हुआ कद्दू का प्यूरी बटर में डालें और अच्छे से फेंटकर मिला लें।

7. इसे फ्रिज में 30 मिनट के लिए रख दें।

8. तैयार पंपकिन बटर को सर्व करें।

