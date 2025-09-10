Prajakta ने नेपाल टूर किया कैंसिल, हिंसा को लेकर जताया दुख, इंस्टाग्राम पर कही दिल छू लेने वाली बात

नारी डेस्क: एक्ट्रेस और यूट्यूबर प्राजक्ता कोली ने हाल ही में होने वाला अपना नेपाल दौरा रद्द कर दिया है। उन्होंने ये फैसला नेपाल में हुई हिंसा और तनावपूर्ण हालात को देखते हुए लिया है। इस बात की जानकारी खुद प्राजक्ता ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट के ज़रिए दी।

प्राजक्ता इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थीं, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए उन्होंने दौरा स्थगित करने का निर्णय लिया। सोशल मीडिया पर उनकी यह पोस्ट काफी वायरल हो रही है और लोग उनके इस फैसले की सराहना कर रहे हैं।

प्राजक्ता ने अपनी पोस्ट में क्या लिखा?

प्राजक्ता कोली ने अपनी इंस्टा स्टोरी में लिखा "कल नेपाल में जो कुछ हुआ, वो बेहद दुखद है। ऐसे समय में जश्न मनाना सही नहीं लगता। मेरी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं, जिन्हें इस हादसे का सामना करना पड़ा। मैं आप सबसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अभी समय सही नहीं है। उम्मीद है, जल्द ही नेपाल में आप सबसे मुलाकात होगी।"

क्या है प्राजक्ता का नेपाल से जुड़ाव?

प्राजक्ता का नेपाल से एक खास पारिवारिक रिश्ता है। उनके पति वृषांक खनाल नेपाल से ताल्लुक रखते हैं। दोनों ने 25 फरवरी 2025 को नेपाली और मराठी रीति-रिवाजों से शादी की थी। वृषांक नेपाल मूल के हैं और प्राजक्ता महाराष्ट्र से आती हैं। यह जोड़ा काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहा था और इस साल शादी के बंधन में बंधा है। इसलिए प्राजक्ता के लिए नेपाल सिर्फ एक ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन भी है।

नेपाल में क्या हो रहा है? क्यों हुई हिंसा?

हाल ही में नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाने का फैसला किया, जिससे वहां के युवा नाराज़ हो गए। इस फैसले के खिलाफ GenZ युवाओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, जो बाद में हिंसा में बदल गया।

इस प्रदर्शन में अब तक 20 लोगों की जान जा चुकी है। भीड़ में कुछ अराजक तत्वों ने लूटपाट और तोड़फोड़ की। हिंसा इस कदर बढ़ गई कि मंत्रियों के घर तक जला दिए गए। इस घटना में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री खनाल की पत्नी की भी मौत हो गई। हालात काबू में लाने के लिए नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अब तक पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। सेना को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि भारी विरोध के बाद सरकार ने सोशल मीडिया बैन वापस ले लिया है, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था।

फैंस ने किया प्राजक्ता के फैसले का समर्थन

प्राजक्ता कोली का ये फैसला सोशल मीडिया पर काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स बटोर रहा है। फैंस उनके साथ सहानुभूति दिखा रहे हैं और उन्हें सुरक्षित रहने की सलाह दे रहे हैं। सभी उम्मीद कर रहे हैं कि नेपाल के हालात जल्द सुधरें और प्राजक्ता दोबारा वहां का दौरा कर सकें।