बाढ़ ने मां-बाप को छीना, पूरा देश बना परिवार, अब पीएम मोदी करेंगे 11 महीने की Survivor  से मुलाकात

  Edited By vasudha,
  Updated: 09 Sep, 2025 11:01 AM
नारी डेस्क: नीतिका सिर्फ 11 महीने की थी और गहरी नींद में सो रही थी, तभी तेज पानी ने उसे घेर लिया। उसके माता-पिता और दादी बाढ़ की धारा को मोड़ने के लिए बाहर निकले, जिससे उनके घर को खतरा था। वे कभी वापस नहीं लौटे। सिर्फ़ बच्ची बची रही - अछूती, मानो मानसून का कहर उसके पालने में थम गया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंगलवार दोपहर हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे, तो नीतिका उन 21 बचे लोगों में शामिल होंगी जिनसे वह मिलेंगे।


बच्ची ने खो दिया पूरा परिवार

यह छोटी बच्ची, जो अब रिश्तेदारों की देखभाल में है, जुलाई में आई उस आपदा के बाद अपने परिवार की एकमात्र जीवित सदस्य है जिसने पहाड़ी राज्य को तबाह कर दिया था, जिससे सैकड़ों परिवार बेघर हो गए थे और पर्यटक फंस गए थे। उसकी उपस्थिति, नाज़ुक लेकिन अटूट, तबाही और बचने के चमत्कार दोनों का प्रतीक बन गई है। हिमाचल प्रदेश के लिए, वह एक ऐसी त्रासदी का चेहरा है जिसे आंकड़े बयां नहीं कर सकते। उसके पास एक चमत्कारी 30 जून और 1 जुलाई की मध्यरात्रि  को मंडी जिले के गोहर उप-मंडल के तलवारा गांव में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण जान बच गई।


पीएम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर भारत में तबाही मचाने वाली मानसून से आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद चल रहे आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। सबसे कम उम्र की जीवित बची नीतिका, जिसके माता-पिता, 31 वर्षीय रमेश कुमार और 24 वर्षीय राधा देवी, और उसकी दादी पूनम देवी, 59 वर्षीय, भूस्खलन की चपेट में आ गए और तीनों बह गए। उसके पिता का शव घर के पास ही मिला, लेकिन उसकी मां और दादी का अभी तक पता नहीं चल पाया है।


नीतिका की तस्वीर हुई थी वायरल

उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) समृतिका नेगी की नीतिका को गोद में लिए हुए एक तस्वीर वायरल हो गई है, जिसने पूरे भारत में लोगों का दिल जीत लिया है। इस बच्ची का पालन-पोषण वर्तमान में उसकी चाची किरना देवी कर रही हैं, जो उसी गांव में रहती हैं जहां यह आपदा आई थी। नीतिका को "राज्य की बच्ची" घोषित किया गया है, जिसका अर्थ है कि सरकार ने उसके पालन-पोषण, शिक्षा और व्यावसायिक अध्ययन के लिए पूरा सहयोग देने की उम्मीद है। इस घटनाक्रम से जुड़े एक अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि कांगड़ा के पास गग्गल हवाई अड्डे पर, जहां प्रधानमंत्री दोपहर लगभग 2 बजे आ रहे हैं, वह भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में बचे 21 लोगों से मिलेंगे। साथ ही, वह प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की समीक्षा और आकलन के लिए राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं।
 

