Periods के दौरान क्यों बढ़ जाती है मीठा खाने की क्रेविंग? जानिए एक्सपर्ट की राय

नारी डेस्क : महिलाओं को पीरियड्स के दौरान कई तरह के शारीरिक और मानसिक बदलावों का सामना करना पड़ता है। इनमें सबसे आम है। मीठा खाने की क्रेविंग। यह केवल मन की बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे शरीर में होने वाले हार्मोनल और केमिकल बदलाव जिम्मेदार होते हैं। आइए जानते हैं इसके कारण और इसे कैसे कंट्रोल किया जाए।

हार्मोनल बदलाव और क्रेविंग (Hormonal changes and cravings)

पीरियड्स (Periods) से पहले और दौरान शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बदलता है। प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ने से ब्लड शुगर थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण शरीर तुरंत एनर्जी पाने के लिए मीठा खाने का सिग्नल देता है। यही वजह है कि चॉकलेट, मिठाई या मीठे फल खाने का मन ज्यादा करता है।

एंडोर्फिन और मूड बूस्टर (Endorphins and Mood Boosters)

पीरियड्स के दौरान ऐंठन, दर्द और मूड स्विंग्स होना बिल्कुल सामान्य है। ऐसे समय में मीठा खाने से दिमाग में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है। ये हार्मोन मूड को बेहतर बनाते हैं, तनाव कम करते हैं और मन को सुकून देते हैं। यही वजह है कि चॉकलेट खाने के बाद कई महिलाओं को तुरंत खुशी और आराम महसूस होता है।

ऊर्जा की कमी और थकान

पीरियड्स (Periods) के समय शरीर सामान्य से ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है, जिससे थकान महसूस होना आम है। ब्लड लॉस और आयरन की कमी भी कमजोरी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में मीठा खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, थकान कम होती है और आप थोड़ी देर में फिर से एक्टिव महसूस करने लगती हैं।

मनोवैज्ञानिक कारण (Psychological reasons)

पीरियड्स के दौरान चिंता, चिड़चिड़ापन और उदासी बढ़ना बिल्कुल सामान्य है। ऐसे समय में मीठा खाना एक तरह का "कंफर्ट फूड" बन जाता है, जो दिमाग को शांत करता है और तनाव कम करता है। मीठा खाने से डोपामाइन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे तुरंत खुशी और सुकून का एहसास होता है।

क्रेविंग (Cravings) को कैसे कंट्रोल करें

मीठा खाना सामान्य है लेकिन इसे हेल्दी तरीके से पूरा करना जरूरी है।

हेल्दी विकल्प चुनें: चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट, ताजे फल, खजूर, ड्राई फ्रूट्स या योगर्ट लें।

हाइड्रेट रहें: पर्याप्त पानी पीएं ताकि शरीर डिहाइड्रेशन से बचे।

संतुलित डाइट: प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें ताकि ब्लड शुगर स्थिर रहे।

ओवरईटिंग से बचें: ज्यादा चीनी लेने से ब्लड शुगर अचानक बढ़ता और गिरता है, जिससे मूड स्विंग्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं।

पीरियड्स में मीठा खाने की इच्छा बिल्कुल सामान्य है। यह शरीर के हार्मोनल बदलाव, ब्लड शुगर लेवल और दिमाग के केमिकल्स से जुड़ा होता है। सही विकल्प चुनकर और संतुलित मात्रा में मीठा खाकर आप इस क्रेविंग को हेल्दी तरीके से पूरा कर सकती हैं और अपने मूड को भी बेहतर बना सकती हैं।



